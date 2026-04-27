Karate spektakl u Mladenovcu: Tri medalje za borce Agrobanata na Prvenstvu Srbije

MLADENOVAC / Plandište – Karate klub Agrobanat ostvario je zapažen uspeh na Prvenstvu Srbije za poletarce, pionire i nade, koje je proteklog vikenda održano u Mladenovcu. U konkurenciji od preko 1.200 takmičara iz 130 klubova širom zemlje, mladi karatisti Agrobanata uspeli su da izbore tri odličja – jedno zlatno, jedno srebrno i jedno bronzano.

Hala u Mladenovcu bila je ispunjena do poslednjeg mesta, a Prvenstvo Srbije je još jednom potvrdilo status najjačeg domaćeg takmičenja na kojem nastupaju isključivo sportisti koji su prošli stroge regionalne kvalifikacije.

Branko Mladenovski šampion države

Najveći uspeh zabeležio je Branko Mladenovski, koji se okitio zlatnom medaljom u kategoriji muških nada (2014. godište, A klasa). Dominantnim nastupom u najjačoj klasi, Branko je potvrdio da pripada samom vrhu srpskog karatea.

Srebrnu medalju i titulu vicešampiona države osvojio je Halas Mihalj u kategoriji pionira (2015. godište, B klasa), dok je bronzano odličje pripalo Dušanu Ćurčiću u kategoriji muških nada (2014. godište, B klasa).

Težak put do postolja

Iz uprave kluba ističu da je konkurencija u svim kategorijama bila izuzetna, te da je put do medalje zahtevao vrhunsku pripremljenost i fokus.

„Ovo je najjači test za naše mlade takmičare. Doći do postolja u konkurenciji 130 klubova je ogroman uspeh koji pokazuje kontinuitet kvalitetnog rada u našem klubu“, poručuju iz Agrobanata.

Pripreme za međunarodnu scenu se nastavljaju

Nakon sjajnih rezultata u Mladenovcu, za karatiste Agrobanata nema odmora. Već od ove nedelje nastavljaju se intenzivne klupske, ali i reprezentativne pripreme. Takmičare očekuje zgusnut kalendar, sa fokusom na predstojeća domaća i velika međunarodna takmičenja na kojima će braniti boje kluba i države.

