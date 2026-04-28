Plivači Dinama vicešampioni u Subotici: Osvojeno čak 29 medalja

11:00

28.04.2026

Foto: Plivacki Klub Dinamo Pancevo

Plivački klub „Dinamo“ ostvario je fantastičan uspeh na „Prolećnom KUP-u Subotice“, zauzevši drugo mesto u ukupnom ekipnom plasmanu. Pančevački tim, koji je predstavljalo 36 plivača, vratio se sa neverovatnih 29 odličja, od čega je 12 zlatnih, 10 srebrnih i 7 bronzanih.
Na takmičenju je učestvovalo 13 klubova sa više od 300 plivača, a „Dinamo“ je još jednom potvrdio da se nalazi u samom vrhu srpskog plivanja. Poseban uspeh ostvarila je Lina Elkhedr, koja je proglašena za najuspešniju takmičarku u kategoriji devojčica do 10 godina.

Zlatni rezultati pančevačkih plivača
Najviše uspeha i zlatne medalje u svojim disciplinama osvojili su:
Miloš Pantić: Trostruko zlato (100m delfin, 100m leđno, 200m mešovito) i srebro (50m kraul).
Jelisaveta Lazić: Tri zlata (50m kraul, 100m kraul, 100m prsno) i srebro (100m mešovito).
Lina Elkhedr: Dva zlata (100m kraul, 100m mešovito), dva srebra i jedna bronza.
Lena Šdiku: Zlato (200m mešovito) i dva srebra (100m delfin, 200m kraul).
Danica Ćosić: Zlato (50m leđno).
Uroš Nikolić: Zlato (100m prsno).
Pored osvajača najsjajnijih odličja, medalje su za klub osvojili i Mateja Aleksić, Maksimilijan Husarik, Sanja Matić, Mihajlo Marković, Ivona Pavlović i Dunja Stanišić.

 
Uspeh koji obećava
Sa 12 zlatnih medalja i titulom ekipnog vicešampiona, Pančevci su pokazali dominaciju u velikom broju disciplina, od sprinta do mešovitih stilova. Ovaj rezultat je kruna napornog rada plivača i trenera u pripremnom periodu pred predstojeća velika letnja takmičenja.

(Pančevac/S.L)

