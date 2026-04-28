Plivači Dinama vicešampioni u Subotici: Osvojeno čak 29 medalja

13:00
28.04.2026
Plivački klub „Dinamo“ ostvario je fantastičan uspeh na „Prolećnom KUP-u Subotice“, zauzevši drugo mesto u ukupnom ekipnom plasmanu. Pančevački tim, koji je predstavljalo 36 plivača, vratio se sa neverovatnih 29 odličja, od čega je 12 zlatnih, 10 srebrnih i 7 bronzanih.
Na takmičenju je učestvovalo 13 klubova sa više od 300 plivača, a „Dinamo“ je još jednom potvrdio da se nalazi u samom vrhu srpskog plivanja. Poseban uspeh ostvarila je Lina Elkhedr, koja je proglašena za najuspešniju takmičarku u kategoriji devojčica do 10 godina.
Uspeh koji obećava
Sa 12 zlatnih medalja i titulom ekipnog vicešampiona, Pančevci su pokazali dominaciju u velikom broju disciplina, od sprinta do mešovitih stilova. Ovaj rezultat je kruna napornog rada plivača i trenera u pripremnom periodu pred predstojeća velika letnja takmičenja.
(Pančevac/S.L)