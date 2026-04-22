POLEN U PANČEVU: Breza ne posustaje

Čestice polena breze krajem prošle sedmice intezivno su letele po vazduhu Pančeva. Izmerena je i značajna količina polena vrbe, ali nijednog dana nije ušla u crvenu zonu, to jest nije prešla 100 polenovih zrna u kubnom metru, pokazuju merenja pančevačkog Zavoda za javno zdravlje.

Za ovu sedmicu prognoziran je porast koncentracija polena graba, oraha, četinara, platana, trava i hrasta, kopriva i vrba, opadanje polena čempresa i stagnacija ostalih vrsta polena.

Kako savetuje doktorka primarijus Dubravka Nikolovski iz Zavoda za javno zdravlje Pančevo osobe koje su osetljive na polen drveća treba blagovremeno da se konsultuju sa lekarom o prevenciji i terapiji i da boravak na otvorenom planiraju u skladu sa prognozom prisustva alergenog polena u vazduhu.

Poređenja koncentracija polena nad Pančevom pokazuju da je prošle godine breza u 16. kalendarskoj sedmici već bila u opadanju, a i da je ukupna količina polena svih alergenih biljaka, koje meri pančevački Zavod za javno zdravlje, bio daleko manji. Ipak, opšti okviri prisustva polena u ovo doba godine značajno se ne razlikuje. A pored breze i vrbe, ovo je period intenzivnijeg cvetanja i duda, oraha, hrasta i javora.

POLEN U PANČEVU: Breza i vrbe i dalje vladaju