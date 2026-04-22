POLEN U PANČEVU: Breza ne posustaje

FOTO-SAFARI IVANOVO: Pogledajte najbolje kadrove!
12:00
22.04.2026
Prognoze ipak najavljuju pad polena jedne od biljaka sa najjačim alergenim potencijalom, ali zato polako rastu poleni trava
Čestice polena breze krajem prošle sedmice intezivno su letele po vazduhu Pančeva. Izmerena je i značajna količina polena vrbe, ali nijednog dana nije ušla u crvenu zonu, to jest nije prešla 100 polenovih zrna u kubnom metru, pokazuju merenja pančevačkog Zavoda za javno zdravlje.
Za ovu sedmicu prognoziran je porast koncentracija polena graba, oraha, četinara, platana, trava i hrasta, kopriva i vrba, opadanje polena čempresa i stagnacija ostalih vrsta polena.
Kako savetuje doktorka primarijus Dubravka Nikolovski iz Zavoda za javno zdravlje Pančevo osobe koje su osetljive na polen drveća treba blagovremeno da se konsultuju sa lekarom o prevenciji i terapiji i da boravak na otvorenom planiraju u skladu sa prognozom prisustva alergenog polena u vazduhu.
Poređenja koncentracija polena nad Pančevom pokazuju da je prošle godine breza u 16. kalendarskoj sedmici već bila u opadanju, a i da je ukupna količina polena svih alergenih biljaka, koje meri pančevački Zavod za javno zdravlje, bio daleko manji. Ipak, opšti okviri prisustva polena u ovo doba godine značajno se ne razlikuje. A pored breze i vrbe, ovo je period intenzivnijeg cvetanja i duda, oraha, hrasta i javora.
(Pančevac)