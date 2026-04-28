Vitman: Grad rešava višedecenijske probleme

Grad Pančevo od 3. novembra prošle godine izvodi radove na rekonstrukciji Sterijine ulice u našem gradu. Trenutno je ulica zatvorena za motorni saobraćaj. Maja Vitman, gradska menadžerka, bila je danas na gradilištu u Sterijinoj ulici. Naglasila je da Grad Pančevo vodi računa o potrebama svih sugrađana i da rešava višedecenijske probleme.

Ona je rekla da se od utorka, 28. aprila, izvode radovi na postavljanju prvog sloja asfalta u ovoj ulici u dužini od 300 metara i širine 3, 5 metra; već je završena većina radova na postavljanju ivičnjaka i behaton ploča.

Dodala je:

– Posle ugradnje prvog sloja asfalta očekuje nas finalizacija radova, postavljanje šaht poklopaca i slivnika, pa nakon odležavanja betona izrada završnog sloja asfalta. Oživeće i 12 novih stubova javnog osvetljenja i svetiljki sa LED tehnologijom, nakon čega će doći do ukrajanja behaton ploča i humuziranje zelenih površina kako bi se do kraja maja završili radovi.

Gradska menadžerka je podsetila na to koji radovi su do sada završeni: obostrano su izgrađeni trotoari u širini od oko 1,5 metra, od betonske galanterije – behatona, a izvedena su 22 parking mesta za podužno parkiranje dimenzija od 5,5 metara puta dva metra, dok je dužina parking mesta za osobe sa invaliditetom dimenzija 7,5 metara. Takođe, izvedeni su i kolski priključci za porodične objekte u širini od tri metra i za višeporodične od pet metara. Postavljeno je 12 temelja za stubove javnog osvetljenja.

Kada se radi o vodovodnoj mreži, izvršena je rekonstrukcija i prevezivanje postojećih instalacija vodovodne mreže – kako glavnog cevovoda, tako i svih kućnih priključaka koji nisu izgrađeni od polietilena. Izgrađen je cevovod od polietilena u dužini od 312 metara. Za planiranu ulicu u bloku „Dinamo” ostavljen je izvod u dužini od 10,2 metra, umesto starih azbestnih cevi.

Izgrađena je nova fekalna kanalizacija od PVC cevi prečnika 250 milimetara u dužini od 3,7 metara za planiranu ulicu u bloku „Dinamo”. Uz to, izvršena je izgradnja nove atmosferske kanalizacije u delu ulice od Ulice Lava Tolstoja od punozidnih PVC cevi prečnika 400 milimetara u dužini od 141,6 metara, koja se povezuje na postojeću kanalizaciju u ulici. Sada postoji i novi krak atmosferske kanalizacije u delu ulice prema planiranoj ulici u bloku „Dinamo”.

Radovi se bliže kraju, a ova „prečica” od Ulice Lava Tolstoja do ritejl parka oživeće već u prvim danima juna.

(Pančevac / S. T.)

