KOŠARE: Sećanje na poginule na karauli

Pomen heroju sa Košara Draganu Petkoviću Bokseru, održan je u utorak, 28. aprila, u Crkvi Uspenja Presvete Bogorodice u Bavaništu. Kako je za „Pančevac” rekao predsednik Udruženje sportista Srpska Sparta Zoran Rajačić, koje je uz Srpsku pravoslavnu crkvu bilo i glavni organizator događaja, „prošlo je 27 godina od herojske smrti dobrovoljca, našeg prijatelja i klupskog druga, koji je zamenio golobrade vojnike od 20 godina spasivši njihove živote i dao život za Srbiju”.

Pomenu su pozvani da prisustvuju predsednik Bokserskog saveza Srbije Nenad Borovčanin, selektor BSS-a Milan Piperski, osvajači svetskih i evropskih medalja u boksu Ljubiša Simić, Mirko Puzović i Dragan Vasiljević, bivši bokser „Crvene zvezde” i „Partizana” i reprezentativac Jugoslavije Dragan Malović i njegov reprezentativni kolega Nikola Agotić, predstavnici Opštine Kovin, kao i bokserskih klubova „Profesionalac” iz Pančeva – Zvonko Dimitrijević, „Vitez” iz Kovina – Vladimir Janča, te „Omladinac” iz Deliblata.

„Srpsku Spartu” su predstavljali počasni predsednik Zoran Stavrevski, sportski direktor Zoran Savić, sekretar Vidosava Videnović, član uprave Zoran Naumovski i predsednik Zoran Rajačić. Prisutni su bili i ratni drugovi Đurika Tapolčanji i potpukovnik Predrag Lazić, koji je sa Draganom bio na Košarama. Posle pomena u crkvi, posećen je manastir u Bavaništu.

Kako su našu redakciju obavestili Milan Stanković, tehnički sekretar, i Miroslav Janjić, predsednik Udruženja „Da se ne zaborave”, za 29. april, sa početkom u 18 sati, u Kulturnom centru Pančeva, planiran je komemorativni skup povodom 27 godina od bitke na karauli Košare i stradanja našeg sugrađanina Lazara Tišme, kao i pomen svim stradalima u toj herojskoj bitki.

Udruženje ove godine šesti put obeležava godišnjicu. Program je, prema najavama, prilagođen skupu, uz govornike koji će svedočiti o herojstvima tokom bitke, ali i uz brojne umetnike. Organizatori događaja očekuju dolazak visokih zvaničnika, ambasadora i atašea prijateljskih zemalja u našoj državi, kao i starešina i oficira Vojske Srbije.

Neka je večna slava svim junacima.

(Pančevac / S. T.)

