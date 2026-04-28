Pančevo Politika i društvo

KOŠARE: Sećanje na poginule na karauli

Petkovićevi prijatelji i saborci danas u Bavaništu, a Tišmini 29. aprila u Kulturnom centru Pančeva

12:00

28.04.2026

Udruženje „Da se ne zaborave”
Udruženje „Da se ne zaborave”

Pomen heroju sa Košara Draganu Petkoviću Bokseru, održan je u utorak, 28. aprila, u Crkvi Uspenja Presvete Bogorodice u Bavaništu. Kako je za „Pančevac” rekao predsednik Udruženje sportista Srpska Sparta Zoran Rajačić, koje je uz Srpsku pravoslavnu crkvu bilo i glavni organizator događaja, „prošlo je 27 godina od herojske smrti dobrovoljca, našeg prijatelja i klupskog druga, koji je zamenio golobrade vojnike od 20 godina spasivši njihove živote i dao život za Srbiju”.

Pomenu su pozvani da prisustvuju predsednik Bokserskog saveza Srbije Nenad Borovčanin, selektor BSS-a Milan Piperski, osvajači svetskih i evropskih medalja u boksu Ljubiša Simić, Mirko Puzović i Dragan Vasiljević, bivši bokser „Crvene zvezde” i „Partizana” i reprezentativac Jugoslavije Dragan Malović i njegov reprezentativni kolega Nikola Agotić, predstavnici Opštine Kovin, kao i bokserskih klubova „Profesionalac” iz Pančeva – Zvonko Dimitrijević, „Vitez” iz Kovina – Vladimir Janča, te „Omladinac” iz Deliblata.

Iz arhive „Srpske Sparte”Iz arhive „Srpske Sparte”

„Srpsku Spartu” su predstavljali počasni predsednik Zoran Stavrevski, sportski direktor Zoran Savić, sekretar Vidosava Videnović, član uprave Zoran Naumovski i predsednik Zoran Rajačić. Prisutni su bili i ratni drugovi Đurika Tapolčanji i potpukovnik Predrag Lazić, koji je sa Draganom bio na Košarama. Posle pomena u crkvi, posećen je manastir u Bavaništu.

Kako su našu redakciju obavestili Milan Stanković, tehnički sekretar, i Miroslav Janjić, predsednik Udruženja „Da se ne zaborave”, za 29. april, sa početkom u 18 sati, u Kulturnom centru Pančeva, planiran je komemorativni skup povodom 27 godina od bitke na karauli Košare i stradanja našeg sugrađanina Lazara Tišme, kao i pomen svim stradalima u toj herojskoj bitki.

Udruženje ove godine šesti put obeležava godišnjicu. Program je, prema najavama, prilagođen skupu, uz govornike koji će svedočiti o herojstvima tokom bitke, ali i uz brojne umetnike. Organizatori događaja očekuju dolazak visokih zvaničnika, ambasadora i atašea prijateljskih zemalja u našoj državi, kao i starešina i oficira Vojske Srbije.

Neka je večna slava svim junacima.

(Pančevac / S. T.)

