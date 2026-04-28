KOŠARE: Sećanje na poginule na karauli

Vitman: Grad rešava višedecenijske probleme
Petkovićevi prijatelji i saborci danas u Bavaništu, a Tišmini 29. aprila u Kulturnom centru Pančeva
13:00
28.04.2026
Petkovićevi prijatelji i saborci danas u Bavaništu, a Tišmini 29. aprila u Kulturnom centru Pančeva
Pomen heroju sa Košara Draganu Petkoviću Bokseru, održan je u utorak, 28. aprila, u Crkvi Uspenja Presvete Bogorodice u Bavaništu. Kako je za „Pančevac” rekao predsednik Udruženje sportista Srpska Sparta Zoran Rajačić, koje je uz Srpsku pravoslavnu crkvu bilo i glavni organizator događaja, „prošlo je 27 godina od herojske smrti dobrovoljca, našeg prijatelja i klupskog druga, koji je zamenio golobrade vojnike od 20 godina spasivši njihove živote i dao život za Srbiju”.
Pomenu su pozvani da prisustvuju predsednik Bokserskog saveza Srbije Nenad Borovčanin, selektor BSS-a Milan Piperski, osvajači svetskih i evropskih medalja u boksu Ljubiša Simić, Mirko Puzović i Dragan Vasiljević, bivši bokser „Crvene zvezde” i „Partizana” i reprezentativac Jugoslavije Dragan Malović i njegov reprezentativni kolega Nikola Agotić, predstavnici Opštine Kovin, kao i bokserskih klubova „Profesionalac” iz Pančeva – Zvonko Dimitrijević, „Vitez” iz Kovina – Vladimir Janča, te „Omladinac” iz Deliblata.
Kako su našu redakciju obavestili Milan Stanković, tehnički sekretar, i Miroslav Janjić, predsednik Udruženja „Da se ne zaborave”, za 29. april, sa početkom u 18 sati, u Kulturnom centru Pančeva, planiran je komemorativni skup povodom 27 godina od bitke na karauli Košare i stradanja našeg sugrađanina Lazara Tišme, kao i pomen svim stradalima u toj herojskoj bitki.
Udruženje ove godine šesti put obeležava godišnjicu. Program je, prema najavama, prilagođen skupu, uz govornike koji će svedočiti o herojstvima tokom bitke, ali i uz brojne umetnike. Organizatori događaja očekuju dolazak visokih zvaničnika, ambasadora i atašea prijateljskih zemalja u našoj državi, kao i starešina i oficira Vojske Srbije.
Neka je večna slava svim junacima.
(Pančevac / S. T.)
RADNO VREME BLAGAJNE „PANČEVCA” ZA PRVOMAJSKE PRAZNIKE