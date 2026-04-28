Nova mreža u Dolovu: Vodovod ulaže 18 miliona

DOLOVO / PANČEVO – Stanovnici ulice Žarka Zrenjanina u Dolovu uskoro će dobiti stabilnije i kvalitetnije vodosnabdevanje. JKP „Vodovod i kanalizacija Pančevo“ započelo je prvu fazu rekonstrukcije i dogradnje vodovodne mreže, čime će dotrajale azbestne cevi biti zamenjene savremenim materijalima.

Vrednost radova, koje izvodi beogradsko preduzeće „Telegroup“, iznosi skoro 18 miliona dinara (bez PDV-a). Ovu značajnu investiciju JKP „Vodovod i kanalizacija“ u celosti finansira iz sopstvenih sredstava, nastavljajući trend modernizacije komunalne infrastrukture.

Kraj havarijama u kolovozu

Postojeća mreža u Dolovu stara je više decenija i izrađena je od azbestno-cementnih cevi koje su podložne čestim kvarovima. Dodatan problem predstavljala je pozicija cevi u samom kolovozu, što je svaku intervenciju činilo komplikovanom i skupom.

„Rekonstrukcijom ćemo omogućiti sigurnije snabdevanje, smanjiti gubitke na mreži i drastično umanjiti broj prekida u isporuci vode. Nova mreža se postavlja od polietilenskih cevi, što je dugoročno i bezbedno rešenje“, izjavio je Nenad Rakić, v. d. direktora JKP „Vodovod i kanalizacija Pančevo“.

Šta obuhvataju radovi?

Investicija predviđa sveobuhvatnu obnovu u dužini od oko 1.100 metara. Planirani radovi uključuju:

Postavljanje nove mreže od polietilenskih cevi visoke gustine.

Kompletnu zamenu svih 100 kućnih priključaka.

Izmeštanje instalacija radi lakšeg održavanja.

Radovi su započeti 30. marta 2026. godine, a planirano je da sve bude završeno u roku od 120 dana. Iz „Vodovoda“ poručuju da će nastaviti sa ulaganjima kako bi svim građanima na teritoriji Pančeva i pripadajućih naselja obezbedili zdravstveno ispravnu i pouzdanu vodu.

(Pančevac/S.L)