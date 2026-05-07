Optužni predlog protiv Pančevke zbog nelegalne prodaje crkvenih kalendara

PANČEVO – Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu podnelo je optužni predlog Osnovnom sudu protiv R.D. (1977) iz Pančeva, zbog sumnje da je izvršila krivično delo Iskorišćavanje autorskog dela ili predmeta srodnog prava, navodi se u saopštenju OJT Pančevo.

Okrivljenoj se stavlja na teret da je u aprilu 2024. godine, na Zelenoj pijaci u Pančevu, neovlašćeno prodavala 27 primeraka nelegalno umnoženih crkvenih kalendara, bez saglasnosti nosilaca autorskih prava. Tužilaštvo je predložilo da se R.D. izrekne uslovna osuda od četiri meseca zatvora, sa rokom provere od godinu dana, uz oduzimanje spornih predmeta.

Iz Tužilaštva upozoravaju da neovlašćena prodaja autorskih dela nije bezazlena trgovina, već krivično delo koje će biti procesuirano u skladu sa zakonom.

(Pančevac/OJT Pančevo)