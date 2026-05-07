Pančevo Hronika

Optužni predlog protiv Pančevke zbog nelegalne prodaje crkvenih kalendara

11:30

07.05.2026

Podeli vest:

Foto: Milan Šupica

PANČEVO – Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu podnelo je optužni predlog Osnovnom sudu protiv R.D. (1977) iz Pančeva, zbog sumnje da je izvršila krivično delo Iskorišćavanje autorskog dela ili predmeta srodnog prava, navodi se u saopštenju OJT Pančevo.

Okrivljenoj se stavlja na teret da je u aprilu 2024. godine, na Zelenoj pijaci u Pančevu, neovlašćeno prodavala 27 primeraka nelegalno umnoženih crkvenih kalendara, bez saglasnosti nosilaca autorskih prava. Tužilaštvo je predložilo da se R.D. izrekne uslovna osuda od četiri meseca zatvora, sa rokom provere od godinu dana, uz oduzimanje spornih predmeta.

Iz Tužilaštva upozoravaju da neovlašćena prodaja autorskih dela nije bezazlena trgovina, već krivično delo koje će biti procesuirano u skladu sa zakonom.

(Pančevac/OJT Pančevo)

Tagovi

Autorska prava crkveni kalendari nelegalna prodaja optužni predlog Osnovno javno tužilaštvo Pančevo

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.