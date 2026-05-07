Vučić o prodaji NIS-a: Nekima se učinilo da mogu da nas ucenjuju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da su razgovori sa mađarskom kompanijom MOL u toku i da će Srbija u narednim danima doneti konačnu odluku.

– Što se MOL-a tiče, u toku su razgovori sa mađarskom kompanijom, baš u ovom trenutku su u toku. Čekamo naredne dane i tada ćemo doneti konačnu odluku – rekao je Vučić.

On je naveo da Srbija neće pristati na rešenja koja smatra nepovoljnim.

– Nekima se učinilo da mogu da nas ucenjuju i da možemo da prihvatamo rešenja koja su za Srbiju neprihvatljiva. Ja se nadam kompromisu. Ako ga bude, bude, ako ga ne bude, ne bude – poručio je Vučić.

Predsednik Srbije dodao je da sastanku sa predstavnicima kompanije MOL prisustvuju ministar finansija Siniša Mali i ministarka energetike Dubravka Đedović Handanović.

(Pančevac/S.L)