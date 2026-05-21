Nastavak radova na uređenju centra Kajtasova

Centar naseljenog mesta Kajtasovo dobio je novi, uređeniji izgled nakon uspešne realizacije još jedne lokalne inicijative. Na predlog samih meštana, članovi Saveta mesne zajednice Kajtasovo, uz punu podršku lokalne samouprave Opštine Bela Crkva, postavili su nove klupe za odmor u samom jezgru sela, prenosi BCinfo.

Ova akcija predstavlja direktan nastavak projekta uređenja ovog naselja. Podsećanja radi, krajem prošle godine kompletno su uređene pomoćne prostorije, kao i pripadajuće dvorište objekta Mesne zajednice Kajtasovo.

Lokalna samouprava opštine Bela Crkva nastavlja sa praksom brzog odgovora na potrebe građana. Postavljanje parkovskog mobilijara u Kajtasovu samo je jedna u nizu planiranih akcija koje se sprovode na direktan zahtev lokalnog stanovništva, sa jasnim ciljem da se podigne kvalitet i poboljšaju svakodnevni uslovi života u svim naseljenim mestima ove opštine.

