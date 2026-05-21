Vesti Društvo

Spasovdanskom litijom obeležena gradska slava Beograda

22:42

21.05.2026

Podeli vest:

printscreen/RTS

BEOGRAD – Grad Beograd danas je obeležio gradsku slavu – Spasovdan svečanom litijom na centralnim gradskim ulicama, navodi Beoinfo.

Litiju je predvodio poglavar Srpske pravoslavne crkve Porfirije, a pored sveštenstva u događaju su učestvovali i predstavnici gradskih i republičkih instituacija, gardisti, vojni kadeti, učenici Vojne gimnazije, policijski orkestar, visoke zvanice, kao i veliki broj vernika.

Na čelu litije nalazila se pojas presvete Bogorodice, koji je povodom obeležavanja Spasovdana stigao u Srbiju posle šest vekova iz manastira Vatoped sa Svete Gore.

Trasa litije je bila od Vaznesenjske crkve do Hrama Svetog Save, a kretala se Ulicom kralja Milana, preko Trga Slavija i Bulevarom oslobođenja do Hrama.

Po dolasku u Hram Svetog Save služena je svečana večernja služba.

Tagovi

Beograd litija krsna slava Spasovdan

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.