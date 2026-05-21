Južni Banat

Maturantski ples u Beloj Crkvi: Svršeni osnovci i srednjoškolci zaplesali Štrausov kadril u centru grada

20:00

21.05.2026

Foto: FB/BCinfo

BELA CRKVA – Centar Bele Crkve danas je bio preplavljen mladošću, elegancijom i pozitivnom energijom, gde su učenici završnih razreda lokalnih osnovnih i srednjih škola tradicionalno zaplesali Štrausov kadril. Ova prelepa manifestacija, koja simbolizuje ispraćaj jedne važne generacije i prelazak u novo životno doba, privukla je veliki broj roditelja, profesora i sugrađana.
I ove godine, uspešan organizator maturantskog plesa bio je Centar za kulturu „Bela Crkva“, dok je cela manifestacija održana pod pokroviteljstvom lokalne samouprave opštine Bela Crkva.

Maturanti su, obučeni u prepoznatljive majice, sinhronizovanim koracima i uz zvuke klasične muzike poslali najlepšu sliku zajedništva i mladosti iz Bele Crkve. Organizatori su istakli veliku zahvalnost lokalnoj samoupravi na podršci, naglasivši da je ovo tradicija koja svake godine na najlepši način ujedinjuje obrazovne ustanove i lokalnu zajednicu.

(BCinfo)

