Maturantski ples u Beloj Crkvi: Svršeni osnovci i srednjoškolci zaplesali Štrausov kadril u centru grada
BELA CRKVA – Centar Bele Crkve danas je bio preplavljen mladošću, elegancijom i pozitivnom energijom, gde su učenici završnih razreda lokalnih osnovnih i srednjih škola tradicionalno zaplesali Štrausov kadril. Ova prelepa manifestacija, koja simbolizuje ispraćaj jedne važne generacije i prelazak u novo životno doba, privukla je veliki broj roditelja, profesora i sugrađana.
I ove godine, uspešan organizator maturantskog plesa bio je Centar za kulturu „Bela Crkva“, dok je cela manifestacija održana pod pokroviteljstvom lokalne samouprave opštine Bela Crkva.
Maturanti su, obučeni u prepoznatljive majice, sinhronizovanim koracima i uz zvuke klasične muzike poslali najlepšu sliku zajedništva i mladosti iz Bele Crkve. Organizatori su istakli veliku zahvalnost lokalnoj samoupravi na podršci, naglasivši da je ovo tradicija koja svake godine na najlepši način ujedinjuje obrazovne ustanove i lokalnu zajednicu.
