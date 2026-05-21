Održan Mali sajam sporta na SRC „Mladost“

Dečji osmesi, navijanje sa tribina i pozitivna energija ispunili su Sportski centar „Mladost", koji je postao pravo carstvo sporta i igre. Tradicionalni „Mali sajam sporta" okupio je pančevačke predškolce, osnovce i brojne lokalne sportske klubove sa jasnim ciljem – da se najmlađima približi važnost fizičke aktivnosti za zdrav razvoj, timski duh i stvaranje zdravih životnih navika, prenosi RTV Pančevo

Mališani su imali priliku da se oprobaju u različitim disciplinama i izaberu svoj budući hobi. Danica Orlić iz Kluba ritmičke gimnastike „Ruslana“ istakla je da je ovo idealna prilika da deca otkriju sport kojim žele da se bave u budućnosti. NJene reči potvrdila je i mlada takmičarka Tara Đurđević, koja je devojčicama preporučila ritmičku gimnastiku jer razvija i oštrinu i blagost, rastegljivost i scensku emociju.

Veliku pažnju privukli su čuvari tradicije iz KUD-a „Stanko Paunović“ NIS RNP.

NJihovi članovi su poručili da folklor donosi zajedništvo, ljubav prema tradiciji i nezaboravne nastupe koji povezuju mlade. Sa druge strane, za ljubitelje dinamičnijih disciplina, Kraljevski mačevalački klub „Karađorđe“ demonstrirao je osnove mačevanja. Janko Glišić iz ovog kluba naglasio je da decu privlači specifičnost ovog sporta koji razvija brzinu, koncentraciju i disciplinu.

Organizatori manifestacije podsećaju da je ključni zadatak rano usmeravanje dece ka zdravim stilovima života.

„U prelepom ambijentu SC ‘Mladost’ predstavljamo većinu sportova sa kojima mališani mogu da se upoznaju. Naši najmlađi sugrađani se danas takmiče i u finalu ‘Lige mladih šampiona’. Možda je među njima neki novi evropski ili olimpijski šampion, kakve Pančevo već ima“, izjavio je Zoran Ašanin, predsednik Sportskog saveza Pančevo.

On je izrazio zahvalnost Savezu za predškolski sport Pančeva, Sportskom savezu Srbije, Savezu za predškolski sport Srbije, kao i lokalnoj samoupravi Grada Pančeva bez čije maksimalne podrške ova manifestacija ne bi bila realizovana.

Pančevo je još jednom dokazalo da sa pravom nosi epitet grada sporta, uspešno realizujući najvažniji zadatak – približavanje sporta deci kao najlepšeg načina odrastanja.

(Pančevac/RTV Pančevo)