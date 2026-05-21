Veliko Središte: Ministarka Pavkov obišla radove na izgradnji 26 kilometara kanalizacione mreže

18:15

21.05.2026

Printscreen/RTVPančevo

VRŠAC – Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov obišla je danas radove na izgradnji ekološke i komunalne infrastrukture u naselju Veliko Središte. Ovaj projekat predstavlja jednu od najznačajnijih investicija na području Vršca i ovog dela Banata, saopštilo je Ministarstvo zaštite životne sredine.

 

Foto: Printscreen/RTV Pančevo

Ministarka Pavkov je tom prilikom naglasila da projekat ima strateški značaj jer direktno doprinosi unapređenju komunalne infrastrukture, zaštiti podzemnih voda, smanjenju zagađenja zemljišta i podizanju ukupnog kvaliteta života građana.
„Danas smo u južnom Banatu, na teritoriji grada Vršca, pokazali da za Srbiju, za Vladu Republike Srbije i za Ministarstvo zaštite životne sredine nema razlike po pitanju investicija – bilo da je reč o selu, manjem mestu ili gradu. Uverila sam se da radovi na izgradnji 26 kilometara kanalizacione mreže u naseljima Gudurica i Veliko Središte napreduju odličnom dinamikom. Posebno sam zadovoljna što će, po završetku ovih radova, mreža biti priključena na postojeće postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Ono trenutno radi u kapacitetu za 25.000 ekvivalent stanovnika, a ima potencijal za duplo više“, izjavila je Pavkov.

Ona je dodala da je ovaj projekat jasan dokaz sistemskog pristupa i uspešne saradnje između lokalne samouprave, Ministarstva koje je brzo reagovalo, kao i izvođača i nadzora koji obavljaju vrhunski posao na terenu.

Tokom obilaska lokacije, ministarka je razgovarala sa radnicima i izvođačima kako bi se uverila da implementacija teče bez ikakvih prepreka. Pored očuvanja životne sredine, Pavkov je ukazala i na ogroman turistički potencijal ovog kraja.

„Pored eko-turizma i održivog razvoja, dodatna vrednost ovog kraja je blizina važnih zaštićenih područja, poput Predela izuzetnih odlika ‘Vršačke planine’, kao i Deliblatske peščare, koja je jedno od najvažnijih peščarskih staništa u Evropi. Kada završimo izgradnju ove mreže, građanima Vršca i okolnih sela obezbedićemo da otpadne vode budu u potpunosti prečišćene u skladu sa najvišim evropskim standardima. Posebno želim da pohvalim gradonačelnicu Draganu Mitrović i njen tim na izuzetnom radu i doprinosu da Vršac postane lider ekoloških promena u zemlji“, zaključila je ministarka Pavkov.
(Pančevac/RTV Pančevo)

