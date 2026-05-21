Veliko Središte: Ministarka Pavkov obišla radove na izgradnji 26 kilometara kanalizacione mreže

VRŠAC – Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov obišla je danas radove na izgradnji ekološke i komunalne infrastrukture u naselju Veliko Središte. Ovaj projekat predstavlja jednu od najznačajnijih investicija na području Vršca i ovog dela Banata, saopštilo je Ministarstvo zaštite životne sredine.

Ministarka Pavkov je tom prilikom naglasila da projekat ima strateški značaj jer direktno doprinosi unapređenju komunalne infrastrukture, zaštiti podzemnih voda, smanjenju zagađenja zemljišta i podizanju ukupnog kvaliteta života građana.

„Danas smo u južnom Banatu, na teritoriji grada Vršca, pokazali da za Srbiju, za Vladu Republike Srbije i za Ministarstvo zaštite životne sredine nema razlike po pitanju investicija – bilo da je reč o selu, manjem mestu ili gradu. Uverila sam se da radovi na izgradnji 26 kilometara kanalizacione mreže u naseljima Gudurica i Veliko Središte napreduju odličnom dinamikom. Posebno sam zadovoljna što će, po završetku ovih radova, mreža biti priključena na postojeće postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Ono trenutno radi u kapacitetu za 25.000 ekvivalent stanovnika, a ima potencijal za duplo više“, izjavila je Pavkov.

Ona je dodala da je ovaj projekat jasan dokaz sistemskog pristupa i uspešne saradnje između lokalne samouprave, Ministarstva koje je brzo reagovalo, kao i izvođača i nadzora koji obavljaju vrhunski posao na terenu.

Tokom obilaska lokacije, ministarka je razgovarala sa radnicima i izvođačima kako bi se uverila da implementacija teče bez ikakvih prepreka. Pored očuvanja životne sredine, Pavkov je ukazala i na ogroman turistički potencijal ovog kraja.

„Pored eko-turizma i održivog razvoja, dodatna vrednost ovog kraja je blizina važnih zaštićenih područja, poput Predela izuzetnih odlika ‘Vršačke planine’, kao i Deliblatske peščare, koja je jedno od najvažnijih peščarskih staništa u Evropi. Kada završimo izgradnju ove mreže, građanima Vršca i okolnih sela obezbedićemo da otpadne vode budu u potpunosti prečišćene u skladu sa najvišim evropskim standardima. Posebno želim da pohvalim gradonačelnicu Draganu Mitrović i njen tim na izuzetnom radu i doprinosu da Vršac postane lider ekoloških promena u zemlji“, zaključila je ministarka Pavkov.

(Pančevac/RTV Pančevo)