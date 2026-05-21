Mladi umetnici osvojili Vršac: Održana 17. priredba

VRŠAC — Scena Narodnog pozorišta „Sterija“ u Vršcu bila je rezervisana za tradicionalnu, 17. po redu godišnju priredbu Doma učenika srednjih škola Vršac.

Pred prepunom salom, roditeljima, profesorima i brojnim gostima, vršački srednjoškolci su kroz bogat kulturno-umetnički program prikazali svoj raskošan talenat, kreativnost i višemesečnu posvećenost.

Na pozorišnoj sceni smenjivali su se različiti žanrovi i izvođačke forme. Publika je uživala u emotivnim poetsko-scenskim prikazima, energiji modernog plesa, tradicionalnim folklornim tačkama, kao i u izvođenjima etno i popularne muzike.

Najveću pažnju i oduševljenje prisutnih privukli su:

Inspirativni nastup „Mojoj duši se žuri”

Upečatljiv dramski prikaz „Malograđanska svadba”

Izuzetna etno interpretacija pesme „Hajde Jano”

Posebno emotivan trenutak i vrhunac večeri usledio je na samom kraju programa. Svi učesnici su zajedno izašli na scenu i zajedničkom muzičkom tačkom podigli publiku na noge, koja ih je nagradila dugotrajnim i snažnim aplauzom.

Ova manifestacija je još jednom potvrdila ključnu ulogu vannastavnih aktivnosti, kulture i umetnosti u radu sa mladima. Dom učenika u Vršcu ponovo se pokazao kao prostor koji inspiriše učenike, gradi njihovo samopouzdanje i neguje duh zajedništva.

Svečanom događaju prisustvovali su brojni građani i prijatelji ove ustanove, dok je u ime lokalne samouprave događaju prisustvovao dr Trajan Kačina, član Gradskog veća za kulturu i obrazovanje. Podrška Vrščana potvrdila je važnost programa koji mladima pružaju priliku za kreativno izražavanje i aktivno učešće u kulturnom životu grada.

(Pančevac/Grad Vršac)