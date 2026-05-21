FK Železničar u poseti Hramu Uspenja Presvete Bogorodice

Uoči poslednje utakmice u sezoni, protiv Čukaričkog u petak od 17 sati, koja će ostati upamćena zbog istorijskog plasmana na evropsku scenu, delegacija FK Železničar posetila je Hram Uspenja Presvete Bogorodice u Pančevu, jedan od najznačajnijih duhovnih i kulturnih simbola grada.

U srdačnom razgovoru sa sveštenstvom hrama, predstavnici kluba, ljudi iz stručnog štaba i igrači imali su priliku da se upoznaju sa bogatom istorijom i značajem ovog svetog mesta, koje zauzima posebno mesto u životu Pančeva i njegovih građana.

Poseta je protekla u atmosferi zajedništva, mira i zahvalnosti za sezonu ispunjenu velikim uspesima, emocijama i istorijskim rezultatima koje su klub i njegovi navijači zajedno ostvarili.

FK Železničar će i u budućnosti nastaviti da neguje povezanost sa svojim gradom, tradicijom i lokalnom zajednicom, vrednostima koje predstavljaju važan deo identiteta kluba.

