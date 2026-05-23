Dačić: Privedene 23 osobe zbog napada na policiju, ima povređenih službenika

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je večeras da je tokom okupljanja u centru Beograda došlo do više incidenata i napada na policijske službenike, nakon čega su privedene 23 osobe.

Ministar je naveo da je u Ulici kralja Milana došlo do probijanja zaštitne ograde kod Pionirskog parka, kao i do napada na policiju, dok je oko 20.30 na uglu Ulice kneza Miloša i Trga Nikole Pašića prijavljen napad na pripadnike Žandarmerije.

Prema njegovim rečima, još jedan incident dogodio se oko 21.30 kod spomenika Vuku Karadžiću, gde su takođe napadnuti policijski službenici.

„Policija je obavljala svoj posao i reagovala je nakon rušenja ograde, preskakanja zaštitnih barijera i napada na policijske službenike“, rekao je Dačić.

On je naveo da su tokom incidenata korišćena pirotehnička sredstva, kamenice, flaše, kao i poklopci sa šahti koji su, kako tvrdi, bacani na policiju.

Dačić je rekao da među privedenima ima osoba koje će biti identifikovane i procesuirane u skladu sa zakonom zbog napada na policiju.

Ministar je dodao da ima povređenih policijskih službenika i najavio da će naknadno biti saopšten detaljan izveštaj o njihovom broju i stepenu povreda.

Govoreći o stanju u gradu, Dačić je rekao da je javni red i mir uspostavljen i da je saobraćaj u najvećem delu Beograda normalizovan, osim na području kod Pravnog fakulteta, gde se i dalje nalazi manji broj okupljenih građana.

