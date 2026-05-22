Veliki uspeh na školskoj olimpijadi: Tri karate medalje za osnovce iz opštine Plandište

Učenici osnovnih škola sa teritorije opštine Plandište, koji su ujedno i uspešni takmičari karate kluba „Agrobanat“, ostvarili su izuzetan rezultat na 10. Sportskoj olimpijadi školske omladine Vojvodine (SOŠOV).

Ovo prestižno takmičenje održava se svake četvrte godine, a ovogodišnja masovnost potvrđena je podatkom da su samo u karateu nastupili đaci iz 68 osnovnih i 43 srednje škole iz cele Vojvodine.

Mladi karatisti iz Plandišta i Hajdučice dostojno su predstavljali svoje škole i lokalnu zajednicu, izborivši tri olimpijska odličja u izuzetno jakoj konkurenciji.

Zlato i bronza za OŠ „Dositej Obradović“ iz Plandišta

Ispred škole u Plandištu nastupile su dve talentovane devojčice i obe su uspele da stignu do postolja:

Una Majkić je briljirala u kategoriji devojčica sedmog i osmog razreda. Posle niza teških i zahtevnih mečeva, Una se popela na najviše postolje i osvojila zlatnu medalju.

Dina Taševski je nastupila u konkurenciji najmlađih, među devojčicama prvog i drugog razreda, gde je u snažnoj konkurenciji izborila treće mesto i bronzano odličje.

Bronzano odličje za OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“ iz Hajdučice

Predstavnici škole iz Hajdučice takođe su imali zapažen nastup na vojvođanskoj olimpijadi:

Nađa Babić je u kategoriji devojčica sedmog i osmog razreda prikazala odlične borbe i uspela da osvoji treće mesto i bronzanu medalju.

Branko Mladenovski se takmičio u konkurenciji dečaka petog i šestog razreda, ali mu je uz nedostatak sportske sreće za dlaku izmaklo pobedničko postolje.

Sledeća stanica – Beograd i Prvenstvo Balkana u Istanbulu

Za članove Karate kluba „Agrobanat“ nema odmora, jer ih već u nedelju očekuje nastup na velikom međunarodnom „Roda kupu“ u Beogradu. Odmah nakon toga, u sredu 27. maja, odabrani reprezentativci Una Majkić, Branko Mladenovski i Mihalj Halas putuju u Istanbul, gde će braniti boje svoje zemlje na Prvenstvu Balkana.

(Pančevac/S.Lakić)