Gurmanski spektakl u Kovačici: Tradicionalna Gulašijada u nedelju na SRC „Slavija“

KOVAČICA — Ljubitelji dobrog zalogaja, tradicionalne kuhinje i druženja na otvorenom okupiće se u nedelju, 24. maja 2026. godine, na terenima Sportsko-rekreativnog centra „Slavija“ u Kovačici, gde će biti održana još jedna čuvena Gulašijada.

Zvaničan početak manifestacije i paljenje vatri zakazano je za 9 časova, dok će takmičarske ekipe moći da preuzmu potreban materijal u periodu od 8 do 9 sati ujutru. Kotizacija za učešće iznosi 3.000 dinara po ekipi, a organizatori su za ovaj iznos obezbedili 2,5 kilograma kvalitetnog mesa. Takmičari su u obavezi da sami ponesu ogrev i svoje tajne sastojke za pobednički kotlić.

Organizatori su mislili i na brojne posetioci koji dolaze da podrže kulinare i uživaju u vikendu. Za sve goste biće organizovana prodaja vrhunskog, sveže pripremljenog gotovog gulaša po ceni od samo 500 dinara po porciji.

Svi zainteresovani koji žele da okušaju sreću u kuvanju ili obezbede mesto za svoj tim, mogu se prijaviti i dobiti dodatne informacije putem brojeva telefona: 062/805-6513 i 069/671-085.