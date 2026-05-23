Kupili šumu, otkrili pećinu i izgradili raj: Sada je iznajmljuju za 1.400 evra po noćenju

Fenomenalnu priču iz srca američke divljine podelio je Isak Frenč (Isaac French) na društvenoj mreži „Iks“.

Njegov niz objava o porodici Gingerich iz Ohaja postao je viralan – i to s razlogom. Njihova neverovatna odluka da napuste sigurnost posla i sve ulože u 34 hektara šume sa ruiniranim starim objektom, pretvorila se u jedno od najinspirativnijih turističkih uspeha današnjice.

Šuma, vodopadi i stara vikendica

Bračni par Ejmi i Brajant Gingerich (Amy i Bryant) žive sa svoje troje dece u blizini Kolumbusa, u saveznoj državi Ohajo. Ejmi je domaćica, a Brajant je inženjer koji je, uprkos sigurnom poslu, osećao da mu nešto fali. Oboje su sanjali o prirodi i sopstvenom kutku u Hoking Hilsu, regiji poznatoj po prirodnim lepotama.

My friends bought 34 acres of Ohio wilderness. While hiking one day, they stumbled upon a dark, dripping cavern—and decided to pour their life savings into it. Today, it’s one of the world’s most profitable airbnbs. The waitlist is years long. Here’s the story…🧵 pic.twitter.com/GdX2TZMEmC — Isaac French (@isaacfrench_) January 4, 2025

Već sedam dana nakon što su počeli da traže zemljište, pronašli su idealno mesto: 34 hektara zemlje sa stenom, vodopadima i starom kućicom iz 1920-ih. Uz pomoć prijatelja i porodice sakupili su dovoljno novca za kaparu, a ostatak su uzeli kao bankarski kredit.

Prvi projekat: vikendica koja je pokrenula sve

Brajant je renovirao stari objekat, dok je Ejmi uredila enterijer s mnogo ukusa. U roku od četiri meseca, vikendica je bila spremna za iznajmljivanje. Prihodi su jedva pokrivali kredit, ali bilo je jasno da postoji potencijal. Tada je Brajant dao otkaz – i počeo da gradi njihov san.

Zaljubljeni u A-frame arhitekturu, sami su osmislili dizajn kuće. Brajant je napravio nacrte, uz minimalne troškove, jer je gotovo sve izgradio sam. Osam meseci kasnije, nikla je troetažna A-frame kuća koja je momentalno postala hit.

Od sna do Airbnb senzacije

Kuća se iznajmljuje za čak 1.300 dolara po noćenju, sa popunjenošću od 95%. Gosti su toliko bili oduševljeni da su počeli da mole par da im prodaju planove za izgradnju. Gingerichovi su ih digitalizovali i postavili na svoj sajt, gde su pasivno zaradili preko 220.000 dolara.

A natural, luxury cave with decadent decor, modern amenities, and an otherworldly vibe. Today, this place rents for $1,400/night. It’s gone mega-viral multiple times on Instagram, amassing 405,000 followers and 100% direct bookings. But here’s the biggest bragging right imho: pic.twitter.com/yE5lRhaCHw — Isaac French (@isaacfrench_) January 4, 2025

I onda – pećina

Ono što nisu znali, jeste da se na njihovom imanju krije prava pećina. Skrivali su je srušena stabla i zemlja. Kada su je slučajno otkrili tokom šetnje, sve se promenilo. U glavi su im se odmah stvorile ideje, ali i problemi.

Građevinska dozvola? Gotovo nemoguća. Geolozi, inženjeri, vlažnost, voda koja kaplje sa svih strana… Rešenje? Ne boriti se protiv vode, već je kontrolisati. Ugradili su četiri jaka odvlaživača koji dnevno izvlače 20 litara vlage.

Luksuzna pećina: turistička atrakcija svetske klase

Nakon devet meseci radova, otvorili su luksuznu pećinu – s modernim sadržajem, dizajnerskim detaljima i autentičnim prirodnim ambijentom. Cena? 1.400 dolara po noćenju. Rezultati? 405.000 pratilaca na Instagramu, bukiranje 100% direktno, i samo jedno prazno veče za više od dve godine!

Budućnost luksuznog turizma

Ovo nije samo uspešna priča – ovo je nova era turizma. Ljudi ne žele obične apartmane. Žele doživljaj, žele priču. Gingerichovi su to prepoznali i stvorili jedinstven spoj prirode, arhitekture i autentičnog iskustva. I sve to iz ničega, zahvaljujući snu – i ogromnoj hrabrosti.

(Bizportal)