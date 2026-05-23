Ribolovci protiv droge: 15 mladih pecalo na Ponjavici

17:02
23.05.2026
Brestovačko Udruženje sportskih ribolovaca „Zlatni karaš“ organizovalo je danas na Ponjavici takmičenje u pecanju pod nazivom „Pecanjem protiv droge“. Ova sportska manifestacija održana je u okviru obeležavanja seoske slave Spasovdan.
Prema rečima jednog organizatora i člana Upravnog odbora USR-a „Zlatni karaš“, Save Arsenijevića, u nadmetanju u pecanju na plovku učestvovalo je 15 juniora.
– Uprkos promenljivim uslovima i slabijem radu ribe, mladi pecaroši pokazali su veliko strpljenje i sportski duh. Tokom nadmetanja lovljena je uglavnom sitna bela riba – ističe Arsenijević.
Najuspešniji među učesnicima bio je Ognjen Ilić, drugo mesto osvojio je Mateja Nakić, dok je treći bio David Rovčanin.
Pored sportskog dela programa, za učesnike je upriličena i dodela nagrada, kao i zajednički ručak i druženje.
– Cilj manifestacije je promocija zdravih stilova života, boravka u prirodi i skretanje pažnje mladih na značaj sporta i druženja bez poroka. Događaj je realizovan uz pomoć Mesne zajednice Banatski Brestovac, sponzora i prijatelja udruženja. Manifestacija „Pecanjem protiv droge“ već godinama predstavlja jedan od prepoznatljivih sadržaja tokom obeležavanja Spasovdana i okuplja sve veći broj mladih ribolovaca i ljubitelja prirode – navodi Arsenijević.
(Pančevac/J. Filipović)
