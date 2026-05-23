Vučić se oglasio o incidentima u Beogradu: Država će sačuvati red i mir

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti nakon večerašnjih incidenata i sukoba koji su izbili posle završetka protesta na Slaviji.

Vučić se oglasio iz aviona na putu za Narodnu Republiku Kinu, navodeći da je prvobitno želeo da se obrati drugačijim povodom.

„Poštovani građani Srbije, na drugačiji način sam želeo da vam se obratim. Hteo sam da čestitam našim političkim protivnicima, ne na programu i planu jer ga ni danas nisu izneli, ali na činjenici da je sve proteklo mirno“, rekao je Vučić.

Dodao je da su, kako tvrdi, učesnici protesta kasnije pokazali „nasilnu prirodu“ i netrpeljivost prema političkim razlikama.

„Scene koje smo večeras gledali, topovske udare, baklje, kamenice, šipke, sve moguće napade na našu policiju, na građane koji drugačije misle, su scene koje nisu dobre za Srbiju“, naveo je predsednik Srbije.

Vučić je pozvao političke protivnike da poštuju zakone i drugačije mišljenje, ističući da država neće dozvoliti narušavanje reda i mira.

„Neće oni ovim ništa promeniti. Država funkcioniše i država će nastaviti da radi svoj posao u skladu sa Ustavom i zakonom i umeti da sačuva red i mir“, poručio je Vučić.

Predsednik Srbije zahvalio je građanima koji su, kako je rekao, „čuvali mir“, a potom dodao da putuje u Kinu zbog sastanaka važnih za investicije i životni standard građana Srbije.

„A ja sam upravo na putu, ili polećem za Kinu. Mislim da je to od ogromnog značaja za građane Srbije, za investicije i bolji život naših građana“, rekao je Vučić.

