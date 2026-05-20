JABUKA: „Prolećni ručak“ udruženja u nedelju na Skeli

Manifestacija „Prolećni ručak“, koju organizuje Udruženje građana „Tamiš u Jabuci“, uz podršku Mesne zajednice Jabuka, biće priređena u nedelju, 24. maja, na izletištu na plaži Skela.

Prema rečima predsednika Saveta Mesne zajednice Jabuka, Slobodana Ilića, ovo je deseti put da se jabučka udruženja i lokalni privrednici nalaze na jednom mestu na ovakav način.

– Svi oni tako godinama uz druženje, razgovor i posluženje iznose svoje planove, kako bi time pomogli jedni drugima i učestvovali u napretku Jabuke. Zasad je najavljeno učešće 12 udruženja i svako od njih pripremaće neki svoj specijalitet, što će moći da degustiraju svi koji se tamo zateknu – navodi Ilić za „Pančevac“.

Ovaj događaj počinje u 8 sati i potrajaće do kasnih popodnevnih sati.

(Pančevac/J. Filipović)

