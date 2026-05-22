Od radionica do državnih takmičenja: Sjajni uspesi đaka iz Kovina

KOVIN — Prva polovina maja u kovinskoj Osnovnoj školi „Jovan Jovanović Zmaj“ protekla je u znaku izuzetnih vaspitno-obrazovnih, kreativnih i sportskih aktivnosti. Učenici i nastavnici ove ustanove još jednom su potvrdili visok nivo posvećenosti, ostvarivši niz zapaženih rezultata na takmičenjima svih nivoa.

Nedelja sećanja i zajedništva u znaku tolerancije

Posebna pažnja posvećena je obeležavanju Nedelje sećanja i zajedništva. Đaci mlađih razreda su kroz izradu „Drveta prijateljstva“ i „Drveta zajedništva“ u školskom dvorištu učili o empatiji i toleranciji. Slično je bilo i u izdvojenom odeljenju u Malom Bavaništu, gde je postavljen zajednički pano „Lepa reč – most među ljudima“.

Stariji osnovci su na časovima srpskog jezika i likovne kulture pripremali plakate i prezentacije na temu nenasilja. Kroz radionice „U tuđim cipelama“ i „Azbuka tolerancije“ razvijali su svest o prihvatanju različitosti, dok je šestorazredna prezentacija „Stop nasilju“ bila posvećena kulturi dijaloga. U saradnji sa Crvenim krstom održana je i radionica o toleranciji za trećake, dok su kroz igru „Reci to na srpskom jeziku“ učenici istraživali upotrebu savremenih izraza u maternjem jeziku.

Vredno je napomenuti da je rad nastavnika ove škole predstavljen i u stručnom biltenu „Moja pedagoška laboratorija“, u broju posvećenom temi nastavnog videa.

Žetva medalja na naučnim i sportskim takmičenjima

Učenici škole briljirali su na brojnim nadmetanjima:

Biologija (Okružno takmičenje, Vršac): Učenici šestog razreda uzeli su prva tri mesta — Petra Milanović, Sofija Jordanov i Aleksa Marković. U konkurenciji petog razreda, Lena Stanković osvojila je treće mesto, a Dunja Lužajić je dobila zahvalnicu.

Hemija (Okružno takmičenje): Filip Guga osvojio je treće mesto.

Atletika (Okružno takmičenje, Vršac): Maksim Stefanović (skok u dalj) i Iskra Ranisavljević (bacanje vorteksa) plasirali su se na međuokružno takmičenje. Odlične rezultate zabeležili su i Njegoš Marković, Ilija Janjević, Mia Korodi, Tajana Turi, Viktor Paunov, Vojin Kovačević, Aleksa Mišić, Mia Obućina i Damjan Mumović.

Male olimpijske igre (Međuokružno takmičenje, Pančevo): Ekipa četvrtog razreda osvojila je prvo mesto i obezbedila plasman na Republičko takmičenje.

Sportski ribolov (Opštinsko takmičenje): Ekipa u sastavu Maksim Stefanović, Bojan Jokanović i Mihajlo Ilić osvojila je ekipno prvo mesto, dok su sva trojica bili najbolji i pojedinačno, čime odlaze na državno prvenstvo.

Šah (Republičko takmičenje, Futog): Školu su dostojanstveno predstavljali Maksim Kojić i Aleksandar Dečov.

Edukativno putovanje kroz istoriju Srbije

Pored učionica i sportskih terena, maj je doneo i putovanja. Učenici osmog razreda proveli su sadržajan dan na ekskurziji gde su posetili Resavsku pećinu i manastir Ravanicu. Centralni deo putovanja bio je obilazak kulturno-istorijskih znamenitosti Niša — Niške tvrđave, Ćele kule, spomen-kompleksa na Čegru i arheološkog nalazišta Medijana, što je bila idealna prilika za neposredno učenje o nacionalnom kulturnom nasleđu.

(Pančevac)