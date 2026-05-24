Dani opštine Opovo: Etno bazar okupio brojne izlagače i folkloraše u okviru

U okviru manifestacije „Dani opštine Opovo“ danas je održan tradicionalni etno bazar koji je okupio veliki broj udruženja žena, samostalnih izlagača i ljubitelja domaće radinosti iz čitavog regiona. Posetioci su imali priliku da uživaju u bogatoj ponudi rukotvorina, domaćih proizvoda, tradicionalnih specijaliteta i autentičnih predmeta koji čuvaju duh i običaje Banata.

Na bazaru su se predstavila brojna udruženja žena iz okolnih mesta, ali i gosti koji su stigli čak iz Vršac i Bečeja, dok su posebnu pažnju privukli i samostalni izlagači sa raznovrsnom ponudom domaćih proizvoda i rukotvorina.

Domaćini i predstavnici lokalne samouprave odlučili su da nagrade tri najlepše uređena i predstavljena izlagačka štanda. Prvu nagradu osvojilo je Udruženje žena „Srce Taraša“ iz Taraša, drugo mesto pripalo je Udruženju žena „Vrščanke“ iz Vršac, dok je treću nagradu dobila Destilerija „Horvat“ iz Opova.

Nagrade je pobednicima uručila predsednica opštine Opovo, Anka Simin Damjanov, koja je i obišla sve izlagače, zahvalila im se na učešću i doprinosu manifestaciji, kao i poželela prijatan boravak i lepo druženje svim učesnicima i posetiocima.

Pored bogatog bazarskog programa, održan je i koncert kulturno-umetničkih društava, koji je dodatno upotpunio atmosferu manifestacije.

Svoje folklorno umeće publici su predstavili članovi KUD-a „Gigra“ iz Opova, KUD-a „Sveti Nikola“ iz Sakula, KUD-a „Uroš Predić“ iz Orlovata, kao i „Dom kulture Mladost“ iz Glogonja, koji su igrom i muzikom predstavili bogatu tradiciju i folklorno nasleđe ovog kraja.

Posebna pažnja bila je posvećena najmlađima, pa su za dečju zabavu bili zaduženi animatori Miki i Mini, koji su kroz igru, druženje i zabavni program dodatno ulepšali dan najmlađim posetiocima.

Etno bazar još jednom je pokazao značaj očuvanja tradicije, običaja i zajedništva, potvrdivši da manifestacija „Dani opštine Opovo“ iz godine u godinu okuplja sve veći broj učesnika i posetilaca.

