Gold Dance Now: Za Plesni studio „Milenijum” iz Vršca 23 prva mesta i specijalna nagrada

VRŠAC / PANČEVO – Nakon izuzetno uspešnog nastupa na Evropskom prvenstvu, Plesni studio „Milenijum” iz Vršca nastavio je da niže vrhunske rezultate i dominira na domaćoj sceni. Na prestižnom festivalu plesa „Gold Dance Now”, održanom u Pančevu, vršački klub je nastupio sa čak 60 takmičara svih uzrasta – od najmlađih kategorija do seniora – i još jednom potvrdio vanserijski kvalitet i kontinuitet u radu.

Apsolutni trijumf i potvrdu dominacije „Milenijum” je ostvario osvajanjem prvih mesta za svih sedam grupnih koreografija sa kojima se takmičio. Uspeh je upotpunjen i u pojedinačnim nastupima, gde su vršački plesači u solo i duo kategorijama osvojili još 16 prvih mesta, 5 drugih, 3 treća, kao i jedno četvrto i jedno peto mesto.

Pored masovnih odlikovanja, vršački klub je poneo i najprestižnija specijalna priznanja festivala. Lena Kostić je briljirala na sceni i zvanično je proglašena za najbolju solistkinju celog festivala. Istovremeno, juniorska grupa „Formula”, aktuelni vicešampion Evrope, osvojila je nagradu za najbolju grupnu koreografiju takmičenja.

Da je vršačka škola plesa bila bez premca na ovom takmičenju svedoči i svečano veče festivala. Među odabranim najboljim koreografijama manifestacije našli su se nastupi solistkinja Milice Jakšić i Nikoline Vukić, kao i dečja formacija pod nazivom „Zona sumraka”.

Ovim impresivnim bilansom medalja i specijalnih priznanja, Plesni studio „Milenijum” je još jednom dokazao da s pravom zauzima mesto među njupešnijim plesnim klubovima u zemlji i regionu, pokazujući da se ogroman trud, posvećenost i ljubav prema igri uvek krunišu uspesima na najvećim scenama.

(Pančevac)