Druženje u Narodnoj bašti: Policija i vatrogasci sa građanima 31. maja 

Pripadnici Policijske uprave Pančevo i Odeljenja za vanredne situacije organizovaće u nedelju, 31. maja, taktičko-tehnički zbor namenjen svim građanima, kao i humanitarnu akciju dobrovoljnog davanja krvi.

Druženje u Narodnoj bašti

Taktičko-tehnički zbor biće održan u vremenu od 10 do 14 časova, u centralnom delu Narodne bašte, kod muzičkog paviljona.

Posetioci, a pre svega oni najmlađi, imaće priliku da se izbliza upoznaju sa radom policijskih službenika i vatrogasaca-spasilaca. Tokom ove manifestacije biće prikazana savremena oprema, vozila i tehnika koje ove službe svakodnevno koriste u očuvanju bezbednosti i spasavanju ljudskih života.

Humanitarna akcija u zgradi policije

Uporedo sa zborom, u prostorijama Policijske uprave Pančevo biće organizovana i akcija dobrovoljnog davanja krvi.

Svi humani građani koji žele da pruže podršku i pomognu onima kojima je to najpotrebnije, mogu dati krv u periodu od 10 do 12 časova.

Iz Policijske uprave pozivaju Pančevce da posete manifestaciju u Narodnoj bašti i uzmu učešće u humanitarnoj akciji, pokazujući na taj način solidarnost i zajedništvo.

(Pančevac/S.L)