Rekordan broj kotlića u Barandi

BARANDA / OPOVO — U sklopu bogatog programa manifestacije „Dani opštine Opovo“, Baranda je danas bila domaćin tradicionalne Gulašijade koja je okupila rekordan broj takmičara, posetilaca i ljubitelja narodne tradicije i domaće kuhinje. Manifestacija je protekla u sjajnoj atmosferi, uz masovan odziv građana i bogat kulturno-umetnički program prilagođen svim generacijama, prenosi ePančevo.

Predsednica opštine Opovo, Anka Simin Damjanov, obišla je sa svojim saradnicima takmičarske štandove. Tokom razgovora sa učesnicima i gostima, ona je istakla veliku važnost ovakvih svetkovina za očuvanje tradicije, jačanje zajedništva i promociju turističkih potencijala lokalne samouprave.

Kulinarski okršaj 73 ekipe i pečenje vola na ražnju

Na ovogodišnjoj Gulašijadi u kulinarskim sposobnostima nadmetale su se čak 73 ekipe. Titulu šampiona i priznanje za najbolji kotlić manifestacije odnela je ekipa „Tata i sinovi“ iz Sefkerina, koja je po oceni stručnog žirija pripremila najukusniji specijalitet.

Posebnu atrakciju i pun pogodak organizatora predstavljala je besplatna podela vola pečenog na ražnju, što je realizovano uz svesrdnu finansijsku podršku lokalne samouprave Opštine Opovo. Dugi redovi i zadovoljna lica posetilaca potvrdili su da je ovaj gastronomski gest bio pravo osveženje u nedeljnom programu.

Bogat bazar i folklor iz Botoša za čistu peticu

Pored takmičarskog dela, manifestaciju je pratio i bogat prodajni bazar na kojem su svoje rukotvorine i domaće proizvode predstavila brojna udruženja i samostalni izlagači. Za sjajan umetnički dojam i podizanje atmosfere pobrinuli su se gosti iz Zrenjanina — članovi Kulturno-umetničkog društva „1. Oktobar“ iz Botoša. Oni su svojim dinamičnim nastupom i koreografijama izmamili gromoglasne aplauze prisutne publike.

Izuzetna posećenost i pozitivna energija u Barandi još jednom su dokazale da „Dani opštine Opovo“ iz godine u godinu podižu lestvicu kvaliteta, pozicionirajući se kao jedna od najvažnijih i najmasovnih manifestacija u Južnom Banatu.

(ePančevo)