ŠOSO „Mara Mandić” u Pančevu obeležava 59 godina rada uz robota asistenta

Škola za osnovno i srednje obrazovanje i resursni centar „Mara Mandić” iz Pančeva proslavlja pedeset devet godina uspešnog rada višednevnim programom i aktivnostima u saradnji sa lokalnom zajednicom. Pored tradicionalne svečane priredbe, ovogodišnji rođendan obeležila je i velika tehnološka inovacija – uvođenje humanoidnog robota Volija u nastavni proces, kao vredne donacije UNICEF-a i Ministarstva prosvete, prenosi RTV Pančevo.

Rođendanska atmosfera u školi „Mara Mandić” okupila je brojne goste, penzionere, partnere i učenike iz drugih pančevačkih škola i vrtića. Ova manifestacija predstavlja krunu nedeljnih aktivnosti i uvod je u veliki jubilej – šezdeset godina rada koji ih očekuje naredne godine. Ključ uspeha ove ustanove, uprkos svim izazovima, leži u snažnom zajedništvu kolektiva.

Pored rođendanskog slavlja, ova godina donela je i veliku inovaciju u nastavnom procesu. Zahvaljujući donaciji UNICEF-a i Ministarstva prosvete, škola je dobila humanoidnog robota Volija. Ovaj tehnološki asistent već pokazuje izuzetne rezultate u radu sa decom kojoj je potrebna dodatna obrazovna podrška.

Spoj tradicije, zajedničkog truda prosvetnih radnika i savremene tehnologije pozicionirao je ovu pančevačku školu kao lidera u inkluzivnom obrazovanju. Sa robotom Volijem kao novim članom tima, škola „Mara Mandić” spremno i sa osmehom korača ka svom velikom, šezdesetom jubileju.

