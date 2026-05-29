Ovako su pančevački osmaci obeležili poslednji dan škole

Učenici osmog razreda osnovne škole danas su završili s redovnom nastavom, što se i te kako moglo primetiti i centru Pančeva.

Oni su, naime, preplavili ceo grad i okupali ga neizmernom količinom radosti.

Najveći deo njih bio skoncetrisan na tamiškom keju, gde su proslavljali završetak osnovnog obrazovanja u veseloj atmosferi uz zvuke omiljene muzike i neizbežne još uvek dečje osmehe.

Naravno, po već ustaljenoj tradiciji iz poslenjih godina svi oni bili su u jednoobraznim majicama sa bezbroj potpisa svojih školskih drugara.

Međutim, tih „autograma“ nije bilo samo na odeći, već i na nogama i rukama.

Svi oni tako zagrljeni i razdragani još danas će se uz pesmu opuštati, a već koliko sutra trebalo bi nastave s poslednjim pripremama za polaganje male mature, koje će biti organizovano od 15. do 17. juna.

(Pančevac/J. Filipović)

Probna mala matura ovog petka i subote – sve što osmaci treba da znaju

Mala matura je završena: Izborni predmet je bio najlakši, kažu osmaci!