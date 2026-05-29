Tradicionalni 26. „Dani Prote Vase“ u Pančevu: Bogat program od 30. maja do 5.juna

Pančevačko muzičko društvo, u saradnji sa Pančevačkim srpskim crkvenim pevačkim društvom, Srpskom pravoslavnom crkvenom opštinom Centar i Gradom Pančevom, ponovo okuplja sugrađane na tradicionalnoj, 26. po redu manifestaciji „Dani Prote Vase“.

Ovogodišnji program, čiji je autor mr Vera Carina, posvećen je očuvanju uspomene na protu Vasu Živkovića – znamenitog sveštenika, pesnika, prosvetitelja i jednu od najznačajnijih ličnosti duhovne i kulturne istorije Pančeva. Manifestacija će se održati od 30. maja do 5. juna 2026. godine, pretežno u Svetosavskom domu u Pančevu.

Publika će tokom sedam dana imati priliku da prisustvuje bogatom kulturnom i umetničkom programu:

Subota, 30. maj (09:30): Manifestacija počinje na Starom pravoslavnom groblju, gde će biti služen pomen proti Vasi Živkoviću.

Sreda, 3. jun (20:00): U Svetosavskom domu održaće se veče pod nazivom „Ispovedanije protojereja Vasilija Živkovića – Oko srca mojega“. Besediće Miroslav Žužić, uz muzičku pratnju Petra Pavlova.



Četvrtak, 4. jun (19:00): Najmlađa publika moći će da uživa u muzičko-scenskoj predstavi za decu „Muzička mapa Srbije“ u izvođenju Ženskog vokalnog ansambla „Res Miranda“.

Četvrtak, 4. jun (20:00): Istog info-večeri sledi program „Neprolazna lepota: Mokranjčevo muzičko nasleđe“, povodom 170 godina od rođenja velikog srpskog kompozitora. Besedi dr Katarina Tomašević, a učestvuje Pančevačko srpsko crkveno pevačko društvo.

Petak, 5. jun (20:00): Svečano zatvaranje obeležiće predstavljanje književnog opusa dr Aleksandre Mihajlović pod nazivom „Zapričavanje kroz prstohvat cimeta, minijature i princezu sa tavana“. O knjigama govori autorka, a u programu učestvuje Podmladak Pančevačkog srpskog crkvenog pevačkog društva.

Ulaz na sve događaje je slobodan. Dođite da zajedno proslavimo bogatstvo naše duhovnosti, tradicije i kulture.