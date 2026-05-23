Gulašijada u Seleušu 30. maja: Takmičenje u kuvanju, tamburaši i besplatan bik na ražnju

SELEUŠ – Miris domaćeg gulaša, zvuk tamburaša i tradicionalni bik na ražnju ponovo će okupiti brojne goste na 14. „Gulašijadi“ u Seleušu. Ova manifestacija je tokom godina postala jedan od najprepoznatljivijih gastronomskih i turističkih događaja u ovom delu Vojvodine.

Ovogodišnja „Gulašijada Seleuš“ održaće se u subotu, 30. maja, a organizatori najavljuju bogat celodnevni program, napeto kulinarsko takmičenje i odličnu atmosferu za sve posetiore.

Okupljanje takmičarskih ekipa predviđeno je od 10 časova, dok kuvanje gulaša zvanično počinje u 11 časova. Predaja uzoraka za stručno ocenjivanje zakazana je za 14 časova, dok će se proglašenje pobednika i dodela vrednih nagrada za prva tri mesta održati u 15 časova. Kotizacija za učešće iznosi 3.000 dinara, a organizatori su za svaku ekipu obezbedili po dva kilograma kvalitetnog junećeg mesa i prepoznatljivu majicu za glavnog kuvara.

Posebnu atrakciju i ove godine predstavlja bik na ražnju, koji će biti potpuno besplatan za sve posetiore manifestacije. Iz organizacionog odbora napominju da je broj takmičarskih ekipa ograničen, pa se svi zainteresovani mogu prijaviti putem telefona 066/6-456-456, 062/18-12-920 i 064/50-33-174.

Seleuš se još jednom sprema da bude centar vrhunske hrane, tradicije i prepoznatljivog banatskog gostoprimstva.

(evršac)