Kulturna dešavanja Južni Banat

„Junski dani pozorišta“ u Alibunaru: Predstava „Kirica u provinciji“

16:00

04.06.2026

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Foto: Opština Alibunar

U okviru manifestacije „Junski dani pozorišta“, publika u Alibunaru imaće priliku da pogleda pozorišnu predstavu na rumunskom jeziku „Kirica u provinciji“ (Chirița în provincie). Komad će biti izveden u nedelju, 7. juna 2026. godine, u sali Doma kulture Alibunar sa početkom u 20 časova.

Predstavu izvodi glumački ansambl pozorišne trupe „Centra narodne umetnosti“ iz Nikolinaca. Za režiju ovog komada zaduženi su Costa Tovarnisky i Claudiu Dogaru, dok glumačku postavu čine Martina Ivanović, Remus Berlovan, Adriana Giban, Marcel Ambruș, Mario Novakov, Andrijana Mărila, Biljana Baša i Vanesa Berlovan.
Organizatori poručuju da je ulaz za sve posetioce potpuno besplatan i pozivaju ljubitelje teatra da svojim prisustvom uveličaju ovo kulturno veče.

(Pančevac)

Tagovi

Dom kulture Alibunar Junski dani pozorišta Kirica u provinciji Nikolinci rumunsko pozorište

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