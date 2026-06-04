Olas iz Debeljače: Vratio sam u život pšenicu od pre 100 godina

U Debeljači i danas postoje poljoprivrednici koji sa velikom ljubavlju neguju tradicionalnu proizvodnju i čuvaju stare, zaboravljene sorte žitarica. Među njima se posebno ističe Andraš Olas, lokalni proizvođač prepoznatljiv po posvećenosti organskom uzgoju spelte, različitih vrsta povrća, ali i jedne specifične sorte pšenice, prenosi RTV Kovačica.

Na njegovim njivama na najlepši način spajaju se višegodišnje iskustvo, zdrava hrana i potpuni povratak prirodnom načinu obrade zemljišta.

O specifičnostima svog rada, izazovima sa vremenskim prilikama i povratku korenima, Andraš Olas ponosno ističe:

„Moja proizvodnja se razlikuje po tome što ja gajim uglavnom organsko povrće, plus neke vrste pšenice kojih trenutno nema na našim prostorima. Nabavio sam seme iz inostranstva i posejao sam ove godine prvi put pšenicu koja se zove bankut. To je jedna jako stara vrsta što se ovde na našim prostorima sejala pre nekih 100 godina i potpuno je izašla iz proizvodnje. Ja sam to sada uveo opet, tako da videćemo ove godine kako će da bude.

Ovo vreme baš trenutno ne pogoduje za pšenicu, pošto sada naliva zrno i treba joj vlaga, tako da videćemo koliki će prinos da bude. Sejem i speltu od prošle godine, imam svoj mali mlin na kamen, tako da pravim i brašno i peciva od toga. Jako sam zadovoljan, za sada je proizvod veoma tražen. Od povrća uzgajam cveklu, šargarepu, beli i crni luk, ali sve to bez ikakvog prskanja. Danas se priča o dronovima za prskanje, a ja ne prskam ništa, tako da kuće koje prodaju pesticide i herbicide ne bi imale puno vajde od mene. Ja te stvari u svojoj proizvodnji uopšte ne koristim“, poručuje Olas.

Ovaj jedinstveni kulinarski i poljoprivredni povratak tradiciji pokazuje da prirodni uzgoj bez hemije ne samo da je moguć, već privlači i sve veći broj kupaca koji tragaju za autentičnim i zdravim domaćim proizvodima.

(Pančevac/RTV Kovačica)