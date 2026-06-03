Južni Banat

Deseta Nacionalna izložba pasa svih rasa u Beloj Crkvi

11:00

03.06.2026

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Foto: BCinfo

U organizaciji Kinološkog društva „Bela Crkva“, a po odobrenju Kinološkog saveza Srbije, u Gradskom parku u Beloj Crkvi po deseti jubilarni put održana je Nacionalna izložba pasa svih rasa „CAC Bela Crkva“, prenosi BCinfo.

Svečanom otvaranju izložbe prisustvovao je član opštinskog veća Tomsilav Maksimović, a nastupile su i Belocrkvanske mažoretkinje.

Mladi pobednik izložbe je američki stafordski terijer vlasnika Marka Vasića iz Smedereva, drugo mesto je zauzela crna pudla vlasnika Aleksandara Bikovića iz Valjeva i treće mesto doberman vlasnika Olje Baborac iz Novog Sada.

Pobednik desete CAC izložbe pasa u Beloj Crkvi je patuljasti šnaucer vlasnika Gordana Ilijašića iz Kragujevca, drugo mesto je zauzela američka akita vlasnika Anton Aleksa iz Temišvara, a treće mesto je zauzeo pas rase persijski hrt vlasnika Aleksandra Milutinovića iz Valjeva.

(BCinfo)

Tagovi

Bela Crkva izložba pasa Kinološko društvo „Bela Crkva“

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