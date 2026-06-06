Velika ulaganja: Škola u Kusiću dobila potpuno novi izgled

Osnovna škola „Mara Janković“ u selu Kusić od početka godine prošla je kroz brojne pozitivne promene zahvaljujući ulaganjima i odličnoj saradnji sa lokalnom samoupravom i meštanima.

Osnovna škola „Mara Janković“ u selu Kusić od početka godine prošla je kroz brojne pozitivne promene zahvaljujući ulaganjima i odličnoj saradnji sa lokalnom samoupravom i meštanima, prenosi BC info.

U prethodnom periodu urađen je deo nove fasade koji šalje poruku tople dobrodošlice, popločan je deo dvorišta, a unutrašnjost zgrade pretvorena je u lep i prijatan ambijent za učenike, zaposlene i roditelje. U okviru opremanja enterijera, zbornica je dobila novi sto, dok se školska biblioteka redovno dopunjuje novim naslovima u kojima učenici uživaju. Pored radova na zgradi, velika pažnja posvećena je eksterijeru i bezbednosti. Kompletno je uređeno školsko dvorište sa parkom, gde su okrečene i ofarbane klupe, sređeni letnjikovac i ljuljaške, a postavljen je i zaštitni lim na autobuskom stajalištu ispred škole.

Rukovodstvo ustanove izrazilo je veliku zahvalnost predsednici opštine Tatjani Kokar na brzoj realizaciji svih ideja i zahteva, kao i meštanima Kusića koji redovno pomažu školske aktivnosti. Škola se ističe i bogatim vannastavnim programom kroz kreativne radionice koje nastavnici uspešno sprovode sa decom.

Direktorka škole Zorica Burmudžija istakla je planove za dalji razvoj ustanove i pohvalila se uspešnim upisom novih đaka:

„U planu koji bismo voleli da se što pre realizuje jesu svakako uređenje zbornice, male sale, kao i učionica, što je neophodno za lepši i bezbedniji boravak dece u školi. Redovno konkurišemo kod Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, pa smo tako aplicirali za dva seminara stručnog usavršavanja naših nastavnika, kao i za novu opremu. Takođe, u planu je i konkurisanje kod pokrajine za balon-salu, koja bi bila funkcionalna kako za naše učenike, tako i za sve meštane sela. Preuredili smo i adaptirali staru prostoriju u kuhinju, koja je sada zaista funkcionalna i omogućava lakši rad svim zaposlenima. Jedna od najvećih aktivnosti u narednom periodu biće apliciranje za sanaciju krova i zamenu crepa na školi, čemu se svi unapred radujemo. Ono čime još mogu da se pohvalim jeste upis 12 učenika u prvi razred, što je za nas veliki broj prvaka. Kruna svega je saradnja svih zaposlenih koji funkcionišu kao jedan tim, i to je najlepša slika i pečat koji danas šaljemo iz naše škole u Kusiću“, poručila je direktorka Burmudžija.

Za predstojeći petak najavljeni su „Sterijini dani“ koji će biti zaokruženi jednim tematskim časom. U planu za naredni period je i krečenje unutrašnjih i spoljašnjih zidova oko sportskog terena, kako bi sve bilo spremno za tradicionalni letnji turnir u malom fudbalu koji svake godine okuplja veliki broj posetilaca.

(BC Info)