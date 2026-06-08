Sve je spremno za karneval: Od 22. juna Bela Crkva u znaku povorke i koncerata

Najznačajnija turistička manifestacija opštine Bela Crkva, tradicionalni Belocrkvanski karneval, biće održan od ponedeljka, 22. juna, do nedelje, 28. juna, prenosi BC Info.

Tokom sedam karnevalskih dana posetioci će uživati u bogatom programu ispunjenom koncertima, izložbama, festivalima i književnim večerima. V. d. direktora Turističke organizacije Bela Crkva Milena Živanović ističe da se ove godine očekuje veliki broj gostiju, posebno iz susedne Rumunije sa kojom se intenzivno razvija turistička saradnja, pa će ova manifestacija, uz letnje sadržaje na Belocrkvanskim jezerima, označiti zvanični početak uspešne turističke sezone.

Glavni vikend program donosi najviše uzbuđenja i zabave za sve generacije. U petak je na programu Dečiji karneval uz nastup novosadskih „Haos animatora“, velika salsa žurka na otvorenom u centru grada, kao i koncert Halida Muslimovića. Subota je rezervisana za centralni događaj manifestacije – međunarodnu karnevalsku povorku koja počinje u 19 časova. Publiku očekuje desetak spektakularnih alegorijskih kola i brojne domaće i inostrane karnevalske grupe koje su mesecima pripremale unikatne kostime. Nakon povorke biće upriličen veliki vatromet, a od 22 sata sledi koncert Jovana Perišića.

(Pančevac)