Južni Banat

Nove igračke i veća bezbednost na igralištu u Ritskoj: Radnici JKP „Starčevac“ obradovali mališane

13:00

03.06.2026

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FOTO: MZ Starčevo

Radnici JKP „Starčevac“, predvođeni popularnim Gumenim, postavili su danas na dečijem igralištu u Ritskoj ulici novu rekvizitu za igru – zid-rešetku, koja će mališanima pružiti dodatni prostor za zabavu i razvijanje motorike.

Pored montaže nove sprave, ekipa je uspešno sanirala, ubetonirala i učvrstila postojeću ljuljašku, čime je bezbednost dece na ovom prostoru podignuta na viši nivo.

Ipak, apeluje se na najmlađe posetioce i njihove roditelje da budu strpljivi još dan ili dva i ne koriste ljuljašku, kako bi se beton potpuno osušio i stegao pre nego što ljuljanje zvanično počne.

(Pančevac)

 

Tagovi

bezbednost dece igralište Ritska JKP Starčevac Starčevo uređenje igrališta

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