Nove igračke i veća bezbednost na igralištu u Ritskoj: Radnici JKP „Starčevac“ obradovali mališane

Radnici JKP „Starčevac“, predvođeni popularnim Gumenim, postavili su danas na dečijem igralištu u Ritskoj ulici novu rekvizitu za igru – zid-rešetku, koja će mališanima pružiti dodatni prostor za zabavu i razvijanje motorike.

Pored montaže nove sprave, ekipa je uspešno sanirala, ubetonirala i učvrstila postojeću ljuljašku, čime je bezbednost dece na ovom prostoru podignuta na viši nivo.

Ipak, apeluje se na najmlađe posetioce i njihove roditelje da budu strpljivi još dan ili dva i ne koriste ljuljašku, kako bi se beton potpuno osušio i stegao pre nego što ljuljanje zvanično počne.

(Pančevac)