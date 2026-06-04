Orkestri iz Deliblata i Mramorka osvojili maksimalnih 100 bodova na Republičkoj smotri

Orkestri OŠ „Paja Marganović“ iz Deliblata i OŠ „Sava Maksimović“ iz Mramorka ostvarili su istorijski uspeh na 26. Republičkoj smotri orkestara osnovnih i muzičkih škola u Sremskim Karlovcima. Oba ansambla osvojila su maksimalnih 100 bodova stručnog žirija i ponela titule laureata takmičenja u kategoriji malih škola, čime su zvanično proglašeni za najbolje u Srbiji.

Mladi muzičari su pod dirigentskom palicom profesorke Violete Pomar izveli isti program kao na Muzičkom festivalu dece Vojvodine, a njihova besprekorna interpretacija i velika posvećenost nagrađene su najvišim ocenama. Zvaničnu potvrdu ovog izuzetnog rezultata objavilo je Udruženje muzičkih i baletskih pedagoga Srbije.

Povratak šampiona izazvao je opšte oduševljenje u opštini Kovin. U Mramorku su roditelji, direktorka škole Ljiljana Krničan i kolege priredili svečani doček uz muziku, posluženje i vatromet. Sa druge strane, u Deliblatu je vest o trijumfu saopštena na prepunom centralnom trgu tokom folklornog festivala „Kreni u kolo“, gde su meštani mlade umetnike dočekali ovacijama, vatrometom i pesmom „We Are the Champions“. Ovo je šesta titula laureata za ove dve škole – treća za Deliblato i treća za Mramorak.

(Opština Kovin)