Jovana Blagojević dobitnica nagrade „Mangelos“

Žiri je posebno istakao njenu umetničku praksu zasnovanu na solidarnosti, brizi i kolektivnom delovanju, naglašavajući snažan potencijal za međunarodnu afirmaciju.

Mlada umetnica Jovana Blagojević iz Vršca ovogodišnja je dobitnica prestižnog priznanja „Dimitrije Bašičević Mangelos“. Odluka međunarodnog žirija svečano je saopštena u beogradskom Umetničkom prostoru U10.

Prema rečima članice žirija Sande Kalebić, rad Jovane Blagojević prepoznat je po direktnom odgovoru na savremene društvene izazove kroz rad sa zajednicom. Žiri je posebno istakao njenu umetničku praksu zasnovanu na solidarnosti, brizi i kolektivnom delovanju, naglašavajući snažan potencijal za međunarodnu afirmaciju.

Jovana Blagojević (1995) diplomirala je grafički dizajn na Beogradskoj politehnici i slikarstvo na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Aktivno se bavi performansom i društveno angažovanim projektima, a članica je i grupe „1+1=3“. Iza sebe ima brojne edukativne programe, uključujući rezidenciju u Austriji i zapaženu samostalnu izložbu „Kada rad radi?“. Ova nagrada ujedno je i velika potvrda značajnog mesta Vršca na savremenoj umetničkoj sceni regiona.

(Pančevac)