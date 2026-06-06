Jun u SBPB Vršac: Mesec mentalnog zdravlja

Povodom obeležavanja meseca mentalnog zdravlja, Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti Dr Slavoljub Bakalović tokom juna organizuje brojne aktivnosti usmerene na očuvanje i unapređenje psihičkog zdravlja pacijenata kroz radnu terapiju, rekreaciju, druženje i socijalnu podršku, prenosi sajt Vršaconline.

U okviru programa biće organizovani turniri u bilijaru i malom fudbalu, takmičenje u sportskom pecanju na plovak na ekonomiji bolnice, poseta manastiru Bavanište u Kovin, radna terapija sa pacijentima Centra za demencije, kao i posete lokalnim sportskim kolektivima.

Rukovodilac Odeljenja za radnu terapiju i rekreaciju Livija Stanojev istakla je da radna terapija i sportsko-rekreativne aktivnosti imaju veliki značaj u procesu očuvanja mentalnog zdravlja, jer podstiču razvoj radnih navika, odgovornosti, koncentracije, socijalizacije i osećaja korisnosti.

Kako navodi, fizička aktivnost i uključivanje u svakodnevne aktivnosti doprinose smanjenju stresa, anksioznosti i osećaja usamljenosti, dok istovremeno jačaju samopouzdanje, timski duh i osećaj pripadnosti zajednici.

Tokom juna poseban akcenat stavljen je na prevenciju, rano prepoznavanje problema i važnost blagovremenog traženja stručne pomoći, uz poruku da mentalno zdravlje treba da bude tema o kojoj se govori otvoreno, bez predrasuda i stigme.

Iz bolnice poručuju da je cilj aktivnosti stvaranje zajednice u kojoj će svaka osoba imati podršku, razumevanje i mogućnost da se oseća prihvaćeno, bezbedno i ravnopravno.

(Pančevac/Vršaconline)