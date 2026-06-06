Od Ministarstva kulture 11 miliona za Idvor i Kovačicu

Ministarstvo kulture Republike Srbije dodelilo je 11 miliona dinara za očuvanje kulturnog nasleđa na teritoriji opštine Kovačica. Sredstva su odobrena u okviru ovogodišnjeg javnog konkursa za zaštitu nepokretnih kulturnih dobara.

Najveći deo sredstava, ukupno 10 miliona dinara, usmeren je Domu kulture „Mihajlo Pupin“ u Idvoru. Ovaj novac biće iskorišćen za nastavak rekonstrukcije i revitalizacije stare škole, odnosno muzeja posvećenog slavnom srpskom naučniku. Objekat ima status kulturnog dobra od izuzetnog značaja.

Preostalih milion dinara dodeljeno je Slovačkoj evangeličkoj crkvi u Kovačici. Sredstva su namenjena četvrtoj fazi radova koja obuhvata izradu elaborata za konzervaciju i restauraciju slikane zidne ornamentike u ovom verskom i kulturnom objektu.

(Pančevac)