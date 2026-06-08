Uređenje Glogonja: Veća bezbednost za decu i lepša izletišta

Mesna zajednica Glogonj uspešno je nastavila sa uređenjem sela i unapređenjem uslova za život meštana. Tokom proteklih meseci, posebna pažnja posvećena je prostorima za odmor, boravak na otvorenom, kao i podizanju nivoa bezbednosti najmlađih u saobraćaju, prenosi RTV Pančevo.

U okviru prolećnih radova, kompletno su ofarbane i popravljene sprave na dečjem igralištu kod Sportskog centra, a sanirane su i oštećene klupe. Novo ruho dobilo je i omiljeno izletište „Skela“, gde je osvežena Eko-info tabla, dok su svi stolovi i klupe prelakirani. Pored toga, u malom parku su postavljeni i novi betonski roštilji za izletnike. Paralelno sa estetskim uređenjem, započeto je i postavljanje usporivača brzine („ležećih policajaca“) duž seoskih ulica.

„Za sada su usporivači postavljeni na tri lokacije koje se nalaze u zoni škole. Na taj način želimo da povećamo bezbednost svih učesnika u saobraćaju, prevashodno dece. Imamo dosta zahteva sugrađana da se nastavi sa ovim aktivnostima, pa smo već predali nove inicijative Odeljenju za saobraćaj Gradske uprave Pančeva“, navodi Slavko Jovanovski iz Mesne zajednice Glogonj.

Da su zajednički napori meštana i lokalne samouprave prepoznati u javnosti, potvrđuje i visoko priznanje osvojeno na 53. Susretima sela Srbije u Lučanima. Glogonj je nagrađen trećim mestom u kategoriji sela od 2.000 do 3.000 stanovnika za aktivnosti tokom prethodne godine. Kulturno-prosvetna zajednica Srbije na ovaj način je verifikovala trud u uređenju sela i doprinos društvenom životu.

Uređen i osvežen, Glogonj spremno dočekuje letnju sezonu, predstojeću seosku slavu i brojne manifestacije, među kojima se izdvaja Festival rumunske muzike i folklora.

(Pančevac/RTVPančevo)