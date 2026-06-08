Gradonačelnica Vršca jasna: Nema mesta samozadovoljstvu dok god građani uočavaju propuste na terenu

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11:20
08.06.2026
„Činjenica je da je preduzeće danas u daleko boljem stanju nego što je bilo pre deset godina, ali mene ne zanima poređenje sa onim što je bilo nekada. Mene zanima šta građani vide danas kada izađu iz svojih kuća. Dok god postoje ulice koje nisu dovoljno uređene, zelene površine koje mogu biti bolje održavane ili problemi na koje se ne reaguje dovoljno brzo, postoji prostor za napredak i nema mesta samozadovoljstvu“, poručila je gradonačelnica Dragana Mitrović.
„Građani plaćaju komunalne usluge i imaju puno pravo da očekuju da njihov grad bude besprekorno uređen. Ne postoji nijedan razlog da se zadovoljimo prosekom. Od svih očekujem više inicijative, više odgovornosti i više prisustva na terenu. Vreme je da prestanemo da konstatujemo šta je urađeno i da se više bavimo onim što još nije urađeno. U sistemu koji služi građanima nema mesta za ravnodušnost, prebacivanje odgovornosti i formalno odrađivanje posla“, istakla je gradonačelnica.
„Imamo dobro preduzeće. Sada želim da imamo i najbolje. To dugujemo građanima Vršca i svih naših naseljenih mesta, tako da će buduća organizacija preduzeća biti prilagođena upravo tim potrebama“, zaključila je Dragana Mitrović.