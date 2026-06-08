Gradonačelnica Vršca jasna: Nema mesta samozadovoljstvu dok god građani uočavaju propuste na terenu

Gradonačelnica Vršca Dragana Mitrović održala je radni sastanak sa rukovodstvom JKP „Drugi oktobar“, na kome su analizirani rezultati poslovanja preduzeća, realizovane aktivnosti i planovi za naredni period. Tokom razgovora je konstatovano da preduzeće danas posluje najstabilnije u svojoj istoriji i da su u proteklih deset godina uspostavljeni svi zakonski i organizacioni standardi. Ipak, gradonačelnica je jasno stavila do znanja da postignuti rezultati nisu razlog za opuštanje ukoliko se na terenu i dalje mogu uočiti propusti.

„Činjenica je da je preduzeće danas u daleko boljem stanju nego što je bilo pre deset godina, ali mene ne zanima poređenje sa onim što je bilo nekada. Mene zanima šta građani vide danas kada izađu iz svojih kuća. Dok god postoje ulice koje nisu dovoljno uređene, zelene površine koje mogu biti bolje održavane ili problemi na koje se ne reaguje dovoljno brzo, postoji prostor za napredak i nema mesta samozadovoljstvu“, poručila je gradonačelnica Dragana Mitrović.

Ona je naglasila da zaposleni u komunalnom sistemu moraju biti svesni da rade posao koji građani svakodnevno vide i ocenjuju, te da niko ne treba da se zadovoljava prosekom.

„Građani plaćaju komunalne usluge i imaju puno pravo da očekuju da njihov grad bude besprekorno uređen. Ne postoji nijedan razlog da se zadovoljimo prosekom. Od svih očekujem više inicijative, više odgovornosti i više prisustva na terenu. Vreme je da prestanemo da konstatujemo šta je urađeno i da se više bavimo onim što još nije urađeno. U sistemu koji služi građanima nema mesta za ravnodušnost, prebacivanje odgovornosti i formalno odrađivanje posla“, istakla je gradonačelnica.

Na sastanku je dogovoren i konkretan paket mera usmerenih na dodatno unapređenje komunalnog reda i efikasnosti rada preduzeća. Poseban akcenat stavljen je na značajno obnavljanje mehanizacije u narednom periodu, kao i na neophodno sprovođenje sistematizacije radnih mesta, sa jasnim ciljem da se poveća broj izvršilaca na terenu, a smanji broj zaposlenih u administrativnim poslovima.

„Imamo dobro preduzeće. Sada želim da imamo i najbolje. To dugujemo građanima Vršca i svih naših naseljenih mesta, tako da će buduća organizacija preduzeća biti prilagođena upravo tim potrebama“, zaključila je Dragana Mitrović.

(Pančevac/Grad Vršac)