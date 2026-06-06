Vršački „Drugi oktobar“ lider u zelenim inovacijama: Dobitnik priznanja „Zeleni pojas – Pojas za budućnost“

Javno komunalno preduzeće „Drugi oktobar“ iz Vršca dobitnik je prestižnog priznanja u okviru nacionalnog programa „Zeleni pojas – Pojas za budućnost“. Nagrada je uručena na svečanoj manifestaciji „Nagrade za lideri u zelenim inovacijama“, održanoj u Evropskoj kući u Beogradu, povodom obeležavanja Evropske nedelje zelene agende.

Ovim priznanjem potvrđen je visok kvalitet aktivnosti koje ovo preduzeće sprovodi u oblasti zaštite životne sredine, ozelenjavanja javnih površina i razvoja održivih rešenja.

Na ovogodišnji konkurs pristiglo je više od 90 projekata iz čitave Srbije, a vršačko komunalno preduzeće našlo se među 15 najuspešnijih. Ostvareni rezultat plod je zajedničkog rada zaposlenih na terenu, udruženja građana, kao i učenika vršačkih srednjih škola koji su se aktivno uključili u akcije sadnje i uređenja zelenih površina.

„Ova nagrada pripada zaposlenima na terenu, udruženjima građana, učenicima i svim sugrađanima koji podržavaju naše zelene inicijative. Zajedno pokazujemo da odgovornim odnosom prema životnoj sredini gradimo pojas za budućnost našeg Vršca. Ovo priznanje za nas nije samo potvrda dosadašnjeg rada, već i obaveza da nastavimo sa projektima koji doprinose očuvanju i unapređenju životne sredine“, poručio je koordinator projekta Slobodan Jovanov.

Dobijeno priznanje još jednom potvrđuje da se udruženim delovanjem lokalne zajednice mogu ostvariti vrhunski rezultati, čime je Vršac svrstan među gradove koji svojim primerom pokazuju važnost zelenog razvoja i odgovornog upravljanja prirodnim resursima.

(Pančevac)