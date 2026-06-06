Opština Kovačica dodelila 3 miliona dinara za projekte crkava i verskih zajednica

U zgradi Opštine Kovačica danas, potpisani su ugovori o finansiranju i sufinansiranju projekata crkava i verskih zajednica sa teritorije ove opštine. Ugovore su, u ime lokalne samouprave, potpisali pomoćnici predsednika opštine Stelian Balan i Marijana Meljić.

Tokom ovog događaja svečano je potpisano ukupno 15 ugovora, za čiju je realizaciju iz opštinskog budžeta izdvojeno više od tri miliona dinara. Opredeljena sredstva namenjena su za sprovođenje projekata koji direktno doprinose očuvanju bogatog verskog, kulturnog i duhovnog nasleđa, kao i za hitno unapređenje uslova za rad crkava i verskih zajednica u svim lokalnim mestima.

Ovom akcijom Opština Kovačica nastavlja kontinuitet pružanja podrške važnim projektima koji imaju višestruki značaj za lokalnu zajednicu, suživot i očuvanje tradicionalnih vrednosti na svojoj teritoriji.

(Pančevac)