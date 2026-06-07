Tretman suzbijanja komaraca u Opovu 8. juna: Važno upozorenje za pčelare

Na teritoriji opštine Opovo u ponedeljak, 8. juna, u ranim večernjim satima, biće sproveden sistematski tretman suzbijanja odraslih formi komaraca iz vazduha i sa zemlje. Akcija će se izvesti bezbednim, propisanim i odobrenim sredstvima, a u slučaju nepovoljnih vremenskih prilika, tretman će se odložiti za prvi naredni odgovarajući termin.

Nadležni upućuju poseban apel pčelarima i pčelarskim udruženjima sa teritorije opštine da hitno preduzmu sve neophodne mere zaštite pčela tokom izvođenja radova. Mole se organizacije da informaciju blagovremeno proslede svojim članovima kako bi se zatvaranjem ili izmeštanjem košnica sprečile eventualne štetne posledice po pčelinja društva.

(Pančevac)