Sportska dešavanja Južni Banat

Kuglaška sezona počela turnirom Matice: Nadmetanje u Kovačici okupilo oko stotinu takmičara

12:00

03.08.2026

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Foto: FB/ RTV Kovačica

Tradicionalni turnir Matice slovačke u Srbiji i Mesnog odbora Matice slovačke u Kovačici, organizovan povodom Slovačkih narodnih svečanosti, uspešno je održan u subotu, 1. avgusta, na kuglani Kuglaškog kluba „Slavija” u Kovačici,prenosi RTV Kovačica.

Uspešan start sezone uz druženje i fer-plej
Ova sportska manifestacija okupila je ukupno devet ekipa u muškoj i ženskoj konkurenciji iz Kovačice i Padine. Oko stotinu kuglaša nadmetalo se za prva tri mesta ekipno, kao i za prestižne pojedinačne titule – najbolju kuglašicu i najboljeg kuglaša turnira.

 

Takmičenje je odigrano po zvaničnim propozicijama Radničkih sportskih igara (RSI) u Kovačici, a pored samog rezultata, primarni cilj događaja bio je negovanje tradicije i druženje učesnika.

KK „Slavija” kreće u pripreme sa četiri tima
Pored suorganizacije ovog masovnog turnira, domaći Kuglaški klub „Slavija” iskoristio je 1. avgust kao zvanični start pripremnog perioda za predstojeću takmičarsku sezonu. Klub u nove prvenstvene izazove ulazi potpuno spreman i sa visokim ambicijama, a u takmičarskom pogonu ove godine imaće ukupno četiri ekipe koje će braniti boje Kovačice na domaćoj sceni.
(RTV Kovačica)

Tagovi

KK Slavija Kovačica Kovačica kuglaški turnir Matica slovačka Slovačke narodne svečanosti

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