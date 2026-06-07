Vršac: Održano predavanje povodom Svetskog dana zaštite životne sredine

Povodom obeležavanja Svetskog dana zaštite životne sredine, u Domu omladine Vršac održano je uspešno edukativno predavanje posvećeno zaštiti prirode i očuvanju životne sredine. Predavanje je vodila profesorka biologije Denisia Bundra, koja je prisutnima na slikovit način približila najvažnije ekološke izazove sa kojima se suočava savremeno društvo.

Tokom ovog programa, mladi učesnici su imali priliku da saznaju više o gorućim ekološkim problemima poput degradacije zemljišta, zagađenja vazduha i vode, kao i o globalnim klimatskim promenama i značaju očuvanja prirodnih resursa. Kroz dinamičnu prezentaciju i interaktivan razgovor, vršačka omladina je pokazala veliko interesovanje za ekološke teme, aktivno diskutujući o mogućnostima ličnog doprinosa očuvanju planete na lokalnom nivou.

Iz Doma omladine Vršac uputili su veliku zahvalnost profesorki Denisiji Bundri na izdvojenom vremenu i korisnom predavanju koje je uspešno podstaklo mlade učesnike na razmišljanje o značaju odgovornog i savesnog odnosa prema prirodi.

(Pančevac/S.L)