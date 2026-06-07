Južni Banat

Ukus tradicije na obali Tamiša: Održana IV Gulašijada u Uzdinu

12:30

07.06.2026

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Foto: Printscreen/RTV Kovačica

Udruženje lovaca „Zec“ organizovalo je na obali Tamiša u Uzdinu četvrtu po redu Gulašijadu, tradicionalnu manifestaciju koja je ove godine okupila 15 ekipa. Miris gulaša od divljači, pesma i vedro raspoloženje privukli su veliki broj posetilaca i ljubitelja prirode iz celog Banata, prenosi RTV Kovačica.

Događaj je protekao u znaku druženja i očuvanja lokalnih običaja, a sve prijavljene ekipe dobile su zahvalnice za učešće. Tri kulinarski najuspešnija tima nagrađena su pobedničkim peharima.

Ova gastronomska manifestacija iz godine u godinu beleži sve veći broj učesnika, potvrđujući značaj zajedništva i prijateljstva za razvoj lokalnog turizma.

(Pančevac/S.L)

Tagovi

Gulašijada kuvanje gulaša Tamiš Udruženje lovaca Zec Uzdin

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