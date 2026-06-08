Ukus prošlih vremena u Sakulama: Šandor Koso i Dragan Lukić pobednici kulinarskog spektakla

U Sakulama je održana druga po redu kulinarska manifestacija „ Ukus prošlih vremena “, u organizaciji Asocijacije za očuvanje starih jela – Kuvari otvorene vatre. Ovogodišnji gastronomski događaj okupio je 27 ekipa koje su odmerile snage u pripremi tradicionalnih banatskih specijaliteta prenosi Glas Opova.

Takmičari su se nadmetali u dve glavne kategorije: priprema ovčijeg paprikaša i belog čobanca. Pored takmičarskih jela, posetioci su imali priliku da uživaju i u brojnim drugim tradicionalnim banatskim kulinarskim đakonijama sa otvorene vatre.

Ko su najbolji kuvari ovogodišnjeg takmičenja?

Stručni žiri, koji su činili Vera Latovljev, Otilia Damjanović , Marija Margit i Žarko Patuška, imao je težak zadatak da izabere najbolje među vrhunskim kotlićima.

U kategoriji ovčiji paprikaš, plasman je sledeći:

Prvo mesto osvojio je Šandor Koso iz Zrenjanina. Drugo mesto pripalo je Udruženju „Zlatne ruke“ iz Sakula. Treće mesto zauzeo je Čaba Selmeši iz Mihajlova.

U kategoriji beli čobanac, pobedničko postolje izgleda ovako:

Titulu najboljeg odneo je Dragan Lukić . Drugo mesto osvojio je Nemanja Adamov iz Sakula. Treće mesto pripalo je Dušanu Dobriću iz Vilova.

Edukativni karakter i pojačanje za sudijski tim

Manifestacija je i ove godine zadržala svoj prepoznatljivi edukativni karakter. Tokom događaja obezbeđen je prijem novih članova u Asocijaciju, pa su tako Goran Stanojev iz Sakula i Mihalj Bačo, poznati kuvar velikih kazana, dobili svečane lente i velike okovratne medalje. Oni su ovim činom zvanično ušli u krug licenciranog žirija sa sertifikatom.

Ispred Asocijacije i organizacionog tima, Sava Kovački je izrazio veliku zahvalnost svima na podršci. On je posebno istakao sponzore bez kojih održavanje ove manifestacije ne bi bilo moguće, među kojima su pekara Braca 87 iz Sakula, Stanislav Stanojev, Nikola Martinov , Nenad Živojinov , Bogdan Vukmirović , Vujadin Vukmirović , Nenad Martinov , Jasna Glogonjac , Dalibor Stakić , kao i Opština Opovo koja je podržala ovaj događaj.

(Glas Opova)